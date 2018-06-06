Kadın 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük karşılaşma! Enver öldü mü?

Kadın 32. son bölümü ile sezon finali yaparken dizinin hayranları bir kez daha hayal kırıklığı yaşadılar. Dün akşam Fox TV'de ekrana gelen Kadın 32. bölümde Sarp ile görüşmeye giden Enver, tuzaktan son anda kurtulur. Fakat Sarp'ı görmesi gerçeği onu fazlasıyla yormuştur ve fenalık geçirir, hastaneye kaldırılır. Enver'in hastalanması, herkesi perişan eder ve hastaneye doğru yola çıkarlar. Sarp da Enver'i görmek için hastaneye gider. Bu sırada Enver'i elinden kaçıran Suat'ın adamı, bu sefer hastanede ziyarete gider ve onu öldürmeye çalışır. Sarp'ı hastaneye gitmeye engelleyemeyen Pırıl ise havuzda Jülide'nin cansız bedeni ile şok geçirir. Hastanede ise Sarp, hiç beklemediği bir süprizle, Doruk'la karşılaşır. Kendisine "Baba" diye seslenen Doruk karşısında Sarp donakalır. Bu sahne ile sona eren Kadın son bölümden sonra yeni sezonda neler olacak merak ediliyor. Bahar ile Sarp ne zaman karşılaşacaklar? Enver öldü mü? Doruk ile Sarp'ın karşılaşması sonrasında neler olacak? Kadın 32. son bölüm - sezon finalini haberimizden izleyebilirsiniz.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

KADIN SON BÖLÜM İZLE

KADIN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Oyuncular:

Özge Özpirinçci - Bahar

Caner Cindoruk - Sarp

Bennu Yıldırımlar - Hatice

Ayça Erturan - Yeliz

Ece Özdikici - Jale

Şerif Erol - Enver

Seray Kaya - Şirin

Feyyaz Duman - Arif

Devrim Özder Akın - Musa

Kübra Süzgün - Nisan

Ali Semi Sefil - Doruk



