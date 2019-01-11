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Kadın bir anlık korkuyla yere yığıldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 11.01.2019 14:12 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kaydedilen görüntü adeta gerçeğini aratmıyor. Amatör kameraya kaydedilen bu video kısa sürede izlendi ve çok sayıda yorum aldı.

Florida'da bulunan Universal Studios Orlando Tema Parkı'nda bulunan yapay dinozorlarla fotoğraf çekilen ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşıyor. Bir kadın çok gerçekçi görünen dinozorun önünde poz vermek isterken, dinozorun ona doğru hareket etmesiyle bir anda korkup yere düşüyor.

Çekimser bir şekilde poz vermeye gidip ardından da korkan kadının o anları kameraya yansıyor. Universal Studios'un Orlando'daki tema parkı, kendi filmlerindeki figürlerin özel kaplamalı ve hareketli olarak tasarlanmış örneklerinin sergilendiği yer olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Florida abd Universal Studios Orlando dinozor #fotoğraf

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