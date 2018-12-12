Kadın'da Bahar çocuklarına Sarp gerçeğini açıklıyor! 'İki kardeşiniz daha oldu' Kadın 44. yeni bölüm fragmanı izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 43. son bölümüyle 11 Aralık Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde Şirin, Pırıl ve babasıyla buluştu. Şirin, Suat'ın da desteği ile Pırıl ile konuşarak Bahar'ı bitirme planına destek istedi. Son bölüm finalinde Bahar, Sarp'la ilgili bir gerçeği daha öğrendi. Şirin ve Suat'ın planıyla Bahar, Sarp ve Pırıl'ı iki çocuğuyla birlikte görünce adeta yıkıldı. Bahar'ın Sarp'la ilgili hayallerini Şirin kurduğu planla bitirdi. Kadın dizisinin 44. yeni bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı.

Kadın dizisi 44. yeni bölüm fragmanında, Bahar çocuklarına babaları Sarp'ın başka biriyle evlendiğini açıkladı. Bahar çocuklarına, 'Babanız biriyle evlenmiş ve iki çocuğu olmuş. İki kardeşiniz daha oldu. Tanıştırdı beni onlarla' dedi. Diğer yandan ise Hatice ve Enver, Şirin'in Suat'la görüşmesi ve Bahar'a Sarp'ın çocuklarını göstermesinden dolayı kızdı. Şirin ise annesinin Sarp'tan para aldığını iddia etti.

KADIN 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’i ilik vermesi için hastaneye getiren kişinin Sarp olduğunu öğrenen Bahar’ın kan beynine sıçramıştır. Ne yapacağını bilemeyen Bahar, bir hışımla evden çıkar ve Şirin’e gidip bunun hesabını sormak ister. Aynı zamanda Pırıl ile anlaşmak isteyen Şirin’in Suat sayesinde eline çok iyi bir fırsat geçer. Sarp’ı kaybetme korkusuyla baş başa kalan Pırıl’ın artık Şirin ile iş birliği yapmak dışında bir seçeneği kalmamıştır. Gelen ani bir mesajla Sarp ile buluşma heyecanı içine giren Bahar’ı ise çok kötü bir sürpriz beklemektedir.

