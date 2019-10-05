Kadın 66. yeni bölümünde ise, kaza yapan aracı kullanan Arif'in pişmanlığı ve gözyaşları içinde itirafları dikkat çekiyor. Hatice'nin ölüm haberini alan eşi Enver ile kızları Bahar ve Şirin yıkılıyor. Anne acısı yaşayan Bahar ve Şirin ilk defa yakınlaşıyor. Kadın'da Bahar ve kardeşi Şirin arasında ise ilk defa yakınlaşma yaşanacak.

SARP KURTULACAK MI? Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölümünde, Arif'in kullandığı araca bir kamyonun çarpması sonucunda Hatice ve Sarp ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar ve Şirin'in annesi Hatice hayatını kaybetti. Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar da Kadın dizisine 3. sezonda veda etti.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

