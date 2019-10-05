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Kadın'da Sarp'a ne oldu? Arif'in büyük pişmanlığı "Sarp için dua ediyorum" Kadın 66. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2019 01:31 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin merakla beklenen 66. yeni bölümünden 2. fragman geldi. Bahar, annesi Hatice'nin ölümüyle yıkılırken, ağır yaralı olan Sarp ise ölümle pençeleşiyor. Kadın'da kaza yapan arabayı kullanan Arif, kırmızı ışıkta geçtiğini gözyaşları içinde itiraf ediyor. Arif'in "Sarp için dua ediyorum. 'Beni Nisan ve Duru'nun babasını öldürmüş biri yapma' diye dua ediyorum" sözleri dikkat çekiyor. Peki Kadın dizisinde Sarp kurtulacak mı? İşte Kadın 66. yeni bölüm fragmanları.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 3. yeni sezonu açtı. Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Kadın dizisi, 8 Ekim Salı akşamı 66. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

SARP KURTULACAK MI?
Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölümünde, Arif'in kullandığı araca bir kamyonun çarpması sonucunda Hatice ve Sarp ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar ve Şirin'in annesi Hatice hayatını kaybetti. Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar da Kadın dizisine 3. sezonda veda etti.

Kadın 66. yeni bölümünde ise, kaza yapan aracı kullanan Arif'in pişmanlığı ve gözyaşları içinde itirafları dikkat çekiyor. Hatice'nin ölüm haberini alan eşi Enver ile kızları Bahar ve Şirin yıkılıyor. Anne acısı yaşayan Bahar ve Şirin ilk defa yakınlaşıyor. Kadın'da Bahar ve kardeşi Şirin arasında ise ilk defa yakınlaşma yaşanacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

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