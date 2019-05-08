Kadın'da Sarp'tan Bahar ve Arif'i şoke eden hamle! Kadın dizisi 61. son bölüm izle!

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın son bölümü ile 7 Mayıs Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 61. son bölümde, Sarp, Bahar ve çocuklarla yeniden aile olmakta kararlı olduğunu ortaya koydu. Sarp'ın bu değişimi ise Bahar ile aralarındaki buzları eritti. Sarp, Bahar'a komşu oldu ve üst kattaki evi kiraladı. Arif ise yeni kiracının Sarp olduğunu görünce adeta yıkım yaşadı.

KADIN 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin 14 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox TV tarafından yayınlanacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklara ve Bahar’a daha yakın olmak için Saray Apartmanı’na taşınan Sarp, tekrar bir aile olabilmek için elinden geleni yapar. Her şeyden habersiz apartmana gelen yeni kiracının Sarp olduğunu öğrenen Arif ise büyük bir şok içindedir. Arif ve Bahar’ın ayrılmasına en çok üzülenlerden biri olan Ceyda, onları tekrar bir araya getirmek için Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Çünkü yaşattığı kötü şeylerden sonra, Bahar’ın tekrar Sarp ile bir araya geleceğini düşünmemektedir. Bahar ise çocuklarının mutluluğu için kendi mutluluğundan çoktan vazgeçmiştir.

Şirin ve Sarp’ın geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar, onları yüzleştirir. Ama duyduğu şeyler hiç hoşuna gitmeyecektir. Geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar; Sarp’a mı, yoksa her fırsatta yalan söyleyen Şirin’e mi inanacaktır?

