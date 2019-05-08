MAGAZİN

Kadın'da Sarp'tan Bahar ve Arif'i şoke eden hamle! Kadın dizisi 61. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.05.2019 01:44 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 61. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın'ın son bölümünde Sarp artık çocuklarına ve Bahar'a daha yakın olabilmek için beklenmeyen bir hamle yaptı. Sarp, Bahar'ın üst katındaki evi kiraladı. Bahar ile uzaklaşan Arif ise Sarp'a bilmeden kendi elleriyle ev bulduğu için büyük şok yaşadı. Final sahnesinde Sarp ve çocukları Bahar'ın üst katında gören Arif adeta yıkıldı. Bahar ise bu beklenmeyen hamleyle büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kadın dizisi 61. son bölümde yaşananlar.

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın son bölümü ile 7 Mayıs Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 61. son bölümde, Sarp, Bahar ve çocuklarla yeniden aile olmakta kararlı olduğunu ortaya koydu. Sarp'ın bu değişimi ise Bahar ile aralarındaki buzları eritti. Sarp, Bahar'a komşu oldu ve üst kattaki evi kiraladı. Arif ise yeni kiracının Sarp olduğunu görünce adeta yıkım yaşadı.

KADIN 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin 14 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek olan 62. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox TV tarafından yayınlanacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çocuklara ve Bahar’a daha yakın olmak için Saray Apartmanı’na taşınan Sarp, tekrar bir aile olabilmek için elinden geleni yapar. Her şeyden habersiz apartmana gelen yeni kiracının Sarp olduğunu öğrenen Arif ise büyük bir şok içindedir. Arif ve Bahar’ın ayrılmasına en çok üzülenlerden biri olan Ceyda, onları tekrar bir araya getirmek için Bahar’ı ikna etmeye çalışır. Çünkü yaşattığı kötü şeylerden sonra, Bahar’ın tekrar Sarp ile bir araya geleceğini düşünmemektedir. Bahar ise çocuklarının mutluluğu için kendi mutluluğundan çoktan vazgeçmiştir.

Şirin ve Sarp’ın geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar, onları yüzleştirir. Ama duyduğu şeyler hiç hoşuna gitmeyecektir. Geçmişte ne yaşadıklarını merak eden Bahar; Sarp’a mı, yoksa her fırsatta yalan söyleyen Şirin’e mi inanacaktır?

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
EDHO'da Hızır intikamını böyle aldı!EDHO'da Hızır intikamını böyle aldı!
Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın kadın dizisi kadın 61. son bölüm izle fox tv dizi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizim Hikaye'de Cemil ve Tufan'ın başı büyük belada! Bizim Hikaye 69. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Elibollar'ın başı büyük belada!

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Garip'i ağlatan 'baba' itirafı! İstanbullu Gelin 84. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan ağlatan itiraf!

Diriliş Ertuğrul'da obayı kahreden haber! Ertuğrul Bey'e ne oldu? Diriliş Ertuğrul 147. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da obayı kahreden haber!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır intikamını aldı! Zeki ölüyor mu? EDHO 136. son bölüm izle!

EDHO'da Hızır intikamını böyle aldı!

Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!

Leke dizisinde Kolpa grubu sürprizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser şoku! Arka Sokaklar 517. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.