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Kadın'da Şirin'den Arif'e Sarp ve Bahar için şok teklif! Kadın 41. yeni bölüm 2. fragman izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.11.2018 02:31 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın yeni bölümde Sarp ve Bahar'ın yıllar sonra kavuşması Şirin'i çılgına çeviriyor. Bahar'a evlilik teklifi eden Arif, Sarp ve Bahar'ın kavuşmasını görünce geri adım atıyor. Şirin ise Arif'i doldurarak 'Gerçekten Bahar'ı Sarp'a mı bırakacaksın. Ablamı Sarp'tan kurtarabilirim' diyor. Peki Kadın'da Arif Şirin'in teklifini kabul edecek mi? Arif ve Şirin, Sarp'a karşı iş birliği mi yapacak? İşte Kadın 41. yeni bölüm 2. fragmanı.

Kadın'da Şirin'den Arif'e Sarp ve Bahar için şok teklif! Kadın 41. yeni bölüm 2. fragman izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın 27 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kadın dizisi yeni bölümde, evlilik hayalleri kurduğu Bahar'ın, Sarp'la kavuşma anını gören Arif büyük şok yaşıyor. Arif Bahar'la ilişkisinden geri adım atıyor. Diğer yandan ise Sarp ve Bahar'ın yeniden buluşmasını kabul edemeyen Şirin adeta çıldırıyor ve Arif'e şok bir teklif yapıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadın dizisi son bölümde, Şirin'in ilik verdiği Bahar sonunda hastaneden çıktı ve evine döndü. Bahar'ın eve gelmesiyle ailesi büyük mutluluk yaşadı. Arif ise Sarp'ın ortaya çıkmasından dolayı oldukça gerildi. Bahar'a Sarp'ın yaşadığını söylemek isteyen ailesine rest çeken Arif, geri adım atmayacağını haykırdı. Kadın 40. bölüm final sahnesinde ise Sarp, öldüğünü sandığı sonra da karşısına çıkmak için günlerce beklediği Bahar'ının karşısına çıkıyor. Bahar, Sarp'ı gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı. "Bahar'ım" diyerek sarılan Sarp gözyaşlarına boğuldu.
Kadın'ın yeni bölüm fragmanında ise Sarp ve Bahar'ın birbirlerine sarıldığı anları Arif'in gördüğü ortaya çıkıyor. Bahar'a evlilik teklif eden Arif gördükleri karşısında büyük bir yıkım yaşıyor.

Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

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