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Kadın'dan ayrılan Caner Cindoruk'un yeni adresi neresi oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

Kadın dizisinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Sarp'ın (Caner Cindoruk) yeni adresi belli oldu. Caner Cindoruk, Show TV'de ekrana gelecek Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinde rol alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Hilal Saral yapacak.

Kadın'dan ayrılan Caner Cindoruk'un yeni adresi neresi oldu?

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX'ta yayınlanan Kadın dizisinin bir önceki sezonunun final bölümünde kaza yapan aracın içinde yer alan Bahar, Arif, Hatice ve Sarp’ın durumları merak ediliyordu. Seyirci önce Hatice'nin ölümünü öğrendi. Ardından Sarp'ın kötüleşmesiyle adeta şok oldu.

Önümüzdeki bölümde Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk da Kadın dizisine veda edecek. Başarılı oyuncu ayrılığı resmi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: Bi karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bi süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Caner Cindoruk 3. sezonuna başlayan Kadın dizisinin kadrosundan ayrıldı. Sezon başından beri Güvercin dahil birçok dizi ile görüşen Cindoruk'un yeni adresi belli oldu. Müzik ve edebiyata olan ilgisiyle de dikkat çeken oyuncu Ay Yapım ile el sıkıştı. Cindoruk başarılı kadın yönetmenlerden Hilal Saral'ın imza atacağı Zemheri dizisinin kadrosuna katıldı.

Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Hazal Filiz Küçükköse, Eylül Kandemir ve Hasan Taşkıran'ın rol alacağı dizinin senaryosunu usta kalem Sema Ergenekon yazıyor. Show TV'de ekrana gelecek dizinin çekimlerine ay sonu başlanması planlanıyor.

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