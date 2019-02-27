Kadın dizisinde Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif! Kadın 52. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 51. son bölümüyle 26 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde, Pırıl'ın babası Suat, adamlarıyla eve gelerek Sarp'a rest çekti. Suat, Pırıl'ın intihara kalkıştığını ve bu yüzden çocuklarla birlikte kızını götüreceğini söyledi. Suat, artık Sarp'ın arkasında olmayacağını söyleyerek, 'Her şey bitti. Onları artık görmeyeceksin. Artık imkanlarım ve gücün arkanda değil. Nezir oteli bulmamıştı. Pırıl sana yalan söyledi. Seni o kadınla burada yalnız bırakmamak için yalan söyledi' dedi.

'ARİF GÖZALTINA ALINIYOR'

Pırıl ise babasının sözlerini doğrulayarak çocuklarını alıp gitmek istedi. Konuşmaları duyan Bahar ise Pırıl'ın yanına giderek kendisi ve çocuklarını da evden götürmesini istedi. Pırıl ise Bahar'ın bu teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kadın'ın 52. yeni bölüm fragmanında ise, Suat'la kapışan Sarp'ın 'Bahar benim karım' sözleri dikkat çekti. Diğer yandan Arif ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 52. yeni bölümüyle 5 Mart Salı akşamı Fox TV ekranlarında olacak.