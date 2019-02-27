MAGAZİN

Kadın dizisinde Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif! Kadın 52. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.02.2019 03:21 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 52. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın ekrana gelen 51. son bölüm finalinde Suat, Sarp'ın evine gelerek Pırıl ve çocukları götürmek istedi. Bahar ise Pırıl'a kendilerini de bu evden götürmesini söyledi. Peki Kadın'da Pırıl, Bahar'a yardım edecek mi? Kadın 52. yeni bölüm fragmanında ise kahvehanesinde silah bulunan Arif polisler tarafından gözaltına alındı. İşte Kadın 52. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın, 51. son bölümüyle 26 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde, Pırıl'ın babası Suat, adamlarıyla eve gelerek Sarp'a rest çekti. Suat, Pırıl'ın intihara kalkıştığını ve bu yüzden çocuklarla birlikte kızını götüreceğini söyledi. Suat, artık Sarp'ın arkasında olmayacağını söyleyerek, 'Her şey bitti. Onları artık görmeyeceksin. Artık imkanlarım ve gücün arkanda değil. Nezir oteli bulmamıştı. Pırıl sana yalan söyledi. Seni o kadınla burada yalnız bırakmamak için yalan söyledi' dedi.

'ARİF GÖZALTINA ALINIYOR'
Pırıl ise babasının sözlerini doğrulayarak çocuklarını alıp gitmek istedi. Konuşmaları duyan Bahar ise Pırıl'ın yanına giderek kendisi ve çocuklarını da evden götürmesini istedi. Pırıl ise Bahar'ın bu teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Kadın'ın 52. yeni bölüm fragmanında ise, Suat'la kapışan Sarp'ın 'Bahar benim karım' sözleri dikkat çekti. Diğer yandan Arif ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 52. yeni bölümüyle 5 Mart Salı akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Arif ile kaçmaya çalışırken Sarp’a yakalanan Bahar ne yapacağını bilemez. Artık Sarp ile o evde kalmak istemese de Sarp ve Arif’in kavgasından sonra olayın iyice büyümesini önlemek için eve geri dönmek zorunda kalır. Sarp ise Bahar’ın Arif ile kaçmaya çalıştığını gördükten sonra deliye döner. Bahar’ın tüm olanlardan sonra bir de Arif’i sevdiğini itiraf etmesi ise Sarp’ı mahveder.

Pırıl ise Sarp’ın Bahar’a olan aşkının her gün şahidi olmaktan çok sıkılmıştır ve dayanamayıp isyan eder. Sarp’a olan aşkı tüm yaşananlardan sonra onu çok düşüncesizce bir şey yapmaya iter. Emre’nin Şirin’e olan ilgisinin farkına varan Hatice ise, Suat’tan kurtulma düşüncesiyle oldukça sevinmektedir. Şirin’in bir diğer versiyonu olan İdil ise, Şirin’e karşı gardını çoktan almıştır. Birbirlerini hiç sevmeyen bu ikili birbirlerinin arkasından kuyularını kazmaya devam edecektir.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
EDHO'da yeni düşman böyle ortaya çıktı!EDHO'da yeni düşman böyle ortaya çıktı!
Arka Sokaklar'da o isim ekipten ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da o isim ekipten ayrılıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın dizisi kadın 52. yeni bölüm fragmanı fox tv

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Araç sahipleri dikkat! Benzinde 11 kuruş indirim

Araç sahipleri dikkat! Benzinde 11 kuruş indirim

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Kızım dizisinde flaş değişiklik!

Kızım dizisinde flaş değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da gizemli düşman ortaya çıktı! Zeki Sivri'yi kim oynuyor? EDHO 126. son bölüm izle!

EDHO'da yeni düşman böyle ortaya çıktı!

Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok! Ekipten ayrılıyor mu? Arka Sokaklar 507. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da o isim ekipten ayrılıyor mu?

Yüzleşme dizisi 1. bölümden yeni fragman! Yüzleşme ne zaman başlıyor, konusu nedir?

Yüzleşme dizisi ekran için gün sayıyor!

Bir Zamanlar Çukurova'da acı gerçekler ortaya çıkıyor! Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da acı gerçekler ortaya çıkıyor!

Vurgun dizisine sürpriz oyuncu!

Vurgun dizisine sürpriz oyuncu!

Koçovalılar Karakuzular'ı oyuna getirdi!

Koçovalılar Karakuzular'ı oyuna getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.