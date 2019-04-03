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Kadın dizisinde Bahar ve Sarp, Nezir'den nasıl kurtuldu? Avukat Kısmet Avcı kimdir? Kadın 56. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.04.2019 03:17 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 56. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Kadın son bölümde, Nezir, Sarp'tan intikam almak için Bahar ya da Pırıl ile evleneceğini açıkladı. Herkesi kaçıran ve ölümle tehdit eden Nezir'in peşine ise Kısmet Avcı düştü. Avukat Kısmet'e video göndermeyi başaran Sarp yerlerini belli etti. Kısmet ise savcı ile yaptığı görüşmenin ardındna Nezir'in evine polisin baskın yapmasını sağladı. Ancak polis evde kimseyi bulamadı. Peki Kadın'da Sarp ve Bahar kurtuldu mu?

Kadın son bölümü ile 2 Nisan Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 56. son bölümde Nezir, Bahar yada Pırıl'dan biriyle evleneceğini açıkladı. Pırıl, Bahar'ı Nezir'le evlenmeye ikna etmeye çalıştı. Nezir ise Sarp'a 'Bil bakalım eski karınla mı, yoksa yeni karınla mı evleneceğim?' demesi herkesi şoke etti. Sarp ise Kısmet Avcı'ya yerlerini bildiren bir video göndermeyi başardı. Videoyu gören Kısmet harekete geçti ve polisin Nezir'in evine baskın düzenlemesini sağladı.

Ancak olanları önceden haber alan Nezir evi boşalttı ve Sarp ile Bahar'ı serbest bıraktı. Eve gelen polis ekipleri kimseye rastlamadı. Peki Bahar ve Sarp, Nezir'in elinden nasıl kurtuldu? Bahar Nezir ile evlenmeyi kabul etti mi? Bu sorular Kadın dizisinin 57. yeni bölümünde belli olacak.

KADIN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kadın dizisinin 9 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

KADIN DİZİSİ AVUKAT KISMET AVCI KİMDİR?

KISMET

Kadın dizisinde Arifin ablası çıkan ve Avukat olan Kısmet Avcı rolünü oynayan oyuncunun gerçek adı Tuğçe Altuğ. Tuğçe Altuğ daha önce çok fazla dizilerde oynamadı ancak Yılanların Öcü ve Küçük Sırlar gibi dizilerde rol aldı. Kelebekler ve Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmleri olan Tuğçe Altuğ 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tuğçe Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2010 yılında tiyatro kariyerine adım attı.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Nezir’in evlenme teklifi ile şok olan Bahar ve Pırıl ne yapacağını bilemez. İkisinden birinin onunla evlenmesi karşılığında Sarp’ı serbest bırakacağını söyleyen Nezir için bu teklif sadece bir intikamdan ibarettir. Çünkü onun eski ya da yeni karısıyla evlenmek Sarp’ın canını ölümden bile daha çok yakacaktır.

Arif’i kurtarmak için her şeyi en ince ayrıntısına kadar inceleyen Kısmet, aniden gelen bir arama ile büyük bir ipucu bulduğunu zanneder. Ama onun ipucu sandığı şey gerçek midir? Artık Nezir Korkmaz’ın bir düşmanı daha vardır; Kısmet Avcı.

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