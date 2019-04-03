Kadın dizisinde Bahar ve Sarp, Nezir'den nasıl kurtuldu? Avukat Kısmet Avcı kimdir? Kadın 56. son bölüm final sahnesi izle!

Kadın son bölümü ile 2 Nisan Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 56. son bölümde Nezir, Bahar yada Pırıl'dan biriyle evleneceğini açıkladı. Pırıl, Bahar'ı Nezir'le evlenmeye ikna etmeye çalıştı. Nezir ise Sarp'a 'Bil bakalım eski karınla mı, yoksa yeni karınla mı evleneceğim?' demesi herkesi şoke etti. Sarp ise Kısmet Avcı'ya yerlerini bildiren bir video göndermeyi başardı. Videoyu gören Kısmet harekete geçti ve polisin Nezir'in evine baskın düzenlemesini sağladı.

Ancak olanları önceden haber alan Nezir evi boşalttı ve Sarp ile Bahar'ı serbest bıraktı. Eve gelen polis ekipleri kimseye rastlamadı. Peki Bahar ve Sarp, Nezir'in elinden nasıl kurtuldu? Bahar Nezir ile evlenmeyi kabul etti mi? Bu sorular Kadın dizisinin 57. yeni bölümünde belli olacak.

KADIN 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin 9 Nisan Salı akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

KADIN DİZİSİ AVUKAT KISMET AVCI KİMDİR?

Kadın dizisinde Arifin ablası çıkan ve Avukat olan Kısmet Avcı rolünü oynayan oyuncunun gerçek adı Tuğçe Altuğ. Tuğçe Altuğ daha önce çok fazla dizilerde oynamadı ancak Yılanların Öcü ve Küçük Sırlar gibi dizilerde rol aldı. Kelebekler ve Dünyanın En Güzel Kokusu gibi filmleri olan Tuğçe Altuğ 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tuğçe Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2010 yılında tiyatro kariyerine adım attı.