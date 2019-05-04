Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Üzerini değiştirdikten sonra odadan çıkan Bahar'ın saçları partideki gibi fönlü ve düzdür. Daha sonra Sarp konuşmak için Bahar'ı dışarıya davet eder ve birlikte evden çıkarlar.

Bahar, Sarp'ın ikinci eşi olan Pırıl'ın oğulları Ömer ve Ali'nin doğum günü partisine katılır. Bambaşka biri olan ve saçlarına fön çektiren Bahar partinin sonunda evine gelir.

Peki diziye damga vuran ve sosyal medyada da tartışılan olaylı sahne neydi?

Başarılı dizi hakkında geçtiğimiz günlerde bu sezon final yapacak iddiası ortaya atılmıştı. Dizinin hayranları tarafından tepki çeken bu erken final kararına ise henüz kanal ya da yapımcılardan net bir açıklama gelmedi. Dizinin 61. yeni bölümü ise 7 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak.

Fox TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın, yaklaşık 3 sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile izleciden tam not alan dizi reyting başarısı ile de kanalın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Fakat saniyeler içinde ne olduysa Bahar'ın saçları kapıdan çıkar çıkmaz eski dalgalı ve yer yer kıvırcık halini alır.

Evden çıkmadan önce dümdüz olan saçlar diğer sahnede de eskisi gibi dalgalı ve bakımsız bir hal alır.

Sarp ile konuşması biten Bahar tekrar eve döner. Fakat nasıl oluyorsa Bahar'ın saçları kapıdan girer girmez yine fönlü, bakımlı ve dümdüz bir hal alır.

Kadın son bölümde yaşanan bu hata ise ekran başındaki dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada da yer aldı. Akıllara ise yönetmende mi bu farkı anlamadı sorusunu akıllara getirdi.

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE BAŞKA NELER OLDU?

Şirin'in Sarp ile çekilmiş fotoğraflarını bir anlık sinirle Bahar'a gönderen Pırıl ne yapacağını bilemedi. Suat ise bu fotoğrafların Bahar'ın eline geçmesini hiç istemiyordu. Çünkü Sarp'ın artık Pırıl'a dönme ihtimaline bile tahammülü yoktu.

Şirin'in tekrar Sarp'a ilgi duyduğunu düşünmek bile istemeyen Hatice, içten içe çok korkuyordu. Böyle bir şeyin tekrarlanması ailesine çok büyük zararlar vereceğini iyi biliyordu.

Ceyda'dan bir oğlu olduğu konusunda şüphelenen Emre ise bunu açık açık sormaya karar verdi ve duyduğu şey karşısında büyük bir şoka uğradı.

