Kadın dizisinde Sarp'ın Bahar'la ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 38. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın dizisinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak. Kadın'da hastanede ölüm kalım savaşı veren ablası Bahar'ın yanına gelen Şirin söyledikleriyle önce Bahar'ı duygulandırıyor ancak daha sonra ise büyük bir darbe vuruyor. 'Sarp'ın bana ilgisine cevap vermemeliydim. Bana sahip olmasına asla izin vermemeliydim' diyen Şirin'in sözleri Bahar'ı bir kez daha yıkıyor. Ancak Sarp yeni bölümde hastanede yatan Bahar'ın yanına geliyor. Sarp Şirin'i iliğini vermesini için nasıl ikna etti? Şirin Bahar'a iliğini verecek mi?

KADIN 38. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'a ilik vermeyi kabul eden Şirin'in Sarp'ı nasıl ikna ettiği merak konusu oldu. Sarp ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar'ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp'ın kardeşiyle

biri ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar'ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin ise bir adım daha ileriye gider. Bahar'dan Sarp'ın yaşadığını gizlemek ise Arif'i içten içe rahatsız etmeye başlar.