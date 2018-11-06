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Kadın dizisinde Sarp'ın Bahar'la ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 38. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.11.2018 02:53 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 38. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV'de 6 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan Kadın'ın 38. yeni bölümünde Şirin Bahar'a iliğini verecek mi? Kadın'da Şirin'i ilik için ikna eden Sarp sonunda Bahar'a kavuşuyor. Ancak hastanede yaşam savaşı veren Bahar'ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Şirin'in kendisine artık bir kardeş olarak destek olacağını sanan Bahar büyük bir şok daha yaşıyor. İşte Kadın dizisi 38. son bölüm yeni fragmanı ve yaşanacaklar...

Kadın dizisinde Sarp'ın Bahar'la ağlatan kavuşma sahnesi! Kadın 38. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın dizisinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak. Kadın'da hastanede ölüm kalım savaşı veren ablası Bahar'ın yanına gelen Şirin söyledikleriyle önce Bahar'ı duygulandırıyor ancak daha sonra ise büyük bir darbe vuruyor. 'Sarp'ın bana ilgisine cevap vermemeliydim. Bana sahip olmasına asla izin vermemeliydim' diyen Şirin'in sözleri Bahar'ı bir kez daha yıkıyor. Ancak Sarp yeni bölümde hastanede yatan Bahar'ın yanına geliyor. Sarp Şirin'i iliğini vermesini için nasıl ikna etti? Şirin Bahar'a iliğini verecek mi?

KADIN 38. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bahar'a ilik vermeyi kabul eden Şirin'in Sarp'ı nasıl ikna ettiği merak konusu oldu. Sarp ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar'ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp'ın kardeşiyle
biri ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar'ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin ise bir adım daha ileriye gider. Bahar'dan Sarp'ın yaşadığını gizlemek ise Arif'i içten içe rahatsız etmeye başlar.

KADIN 38. YENİ BÖLÜM 1 FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çocuklarına kavuşmanın şaşkınlığı içinde olan Sarp, Bahar’ı görmek için de heyecanlıdır. Nisan ve Doruk ise babalarını gördüklerine inanamamışlardır. Hatta Doruk bunun bir rüya olduğunu düşünmektedir. Bahar’ın tek umudunun Şirin olduğunu öğrenen Sarp için çözüm hiç planlamadığı şekilde gelişecektir.


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