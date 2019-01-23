Kadın dizisinde Yeliz öldü mü? Ayça Erturan'dan Kadın'a veda mesajı

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Kadın dizisi üç haftalık aranın ardından 22 Ocak Salı akşamı 46. son bölümüyle ekrana döndü. Kadın'ın son bölümünde Nezir'in adamlarının Bahar'ı kaçıracağını öğrenen Sarp, çocukları ve Bahar'ı alarak evden kaçırdı. Ancak Nezir'in adamları Bahar'ın evine silahlarıyla geldi. Evde yaşanan tartışma sırasında adamlardan biri Yeliz'i silahla vurarak öldürdü. Böylece Kadın'da Yeliz'i canlandıran oyuncu Ayça Erturan da 46. bölümde diziye veda etti.

Ayça Erturan Kadın dizisinin yeni bölümünün ardından Instagram hesabından veda mesajı paylaştı. Ayça Erturan Yeliz karakterine seslendiği mesajında şunları söyledi:

"Bugün sana veda ediyoruz canım Yeliz.... Seninle tanıştığım günü hatırlıyorum... Pembe işçi önlüğüyle yangın merdiveninde ruj sürüp deodorant sıkan o konfeksiyoncu kızı... Saçlarının sarısını, paran olduğunda bile değiştirmeyi akıl edemediğin çantanı, çorabının üstüne giydiğin çiçekli terliğini, diz yapmış pijamanı... Dostluğunu, aklına ilk gelenin dilinden dökülüvermesini, içtenliğini, bazı bazı patavatsızlığını, Şirin’ e haddini bildirmek için hapse girişini... Kısacık ömründe, kendi ayakların üzerinde durmak yerine bir erkeğe sırtını dayamanın doğru olduğunu savunurken, aslında kendinden başka kimsenin seni dik tutamayacağını öğrendin.