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Kadın dizisinde Yeliz öldü mü? Ayça Erturan'dan Kadın'a veda mesajı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 23.01.2019 01:00 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 46. son bölümüyle ekrana geldi. Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın son bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Kadın'da Yeliz karakteri, Bahar'ın evini basan Nezir'in adamları tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadın dizisinden ayrılan oyuncu Ayça Erturan da Yeliz karakterine ve diziye veda mesajını sosyal medyadan paylaştı.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Kadın dizisi üç haftalık aranın ardından 22 Ocak Salı akşamı 46. son bölümüyle ekrana döndü. Kadın'ın son bölümünde Nezir'in adamlarının Bahar'ı kaçıracağını öğrenen Sarp, çocukları ve Bahar'ı alarak evden kaçırdı. Ancak Nezir'in adamları Bahar'ın evine silahlarıyla geldi. Evde yaşanan tartışma sırasında adamlardan biri Yeliz'i silahla vurarak öldürdü. Böylece Kadın'da Yeliz'i canlandıran oyuncu Ayça Erturan da 46. bölümde diziye veda etti.

Ayça Erturan Kadın dizisinin yeni bölümünün ardından Instagram hesabından veda mesajı paylaştı. Ayça Erturan Yeliz karakterine seslendiği mesajında şunları söyledi:

"Bugün sana veda ediyoruz canım Yeliz.... Seninle tanıştığım günü hatırlıyorum... Pembe işçi önlüğüyle yangın merdiveninde ruj sürüp deodorant sıkan o konfeksiyoncu kızı... Saçlarının sarısını, paran olduğunda bile değiştirmeyi akıl edemediğin çantanı, çorabının üstüne giydiğin çiçekli terliğini, diz yapmış pijamanı... Dostluğunu, aklına ilk gelenin dilinden dökülüvermesini, içtenliğini, bazı bazı patavatsızlığını, Şirin’ e haddini bildirmek için hapse girişini... Kısacık ömründe, kendi ayakların üzerinde durmak yerine bir erkeğe sırtını dayamanın doğru olduğunu savunurken, aslında kendinden başka kimsenin seni dik tutamayacağını öğrendin.

Dost oldun, sırdaş oldun, sır tuttun diye pişman oldun, hak aradığın da oldu, hakkını yedirdiğin de... Gün geldi güvendiğin adam tarafından sokağa konuldun, yeri geldi dostlarının evinde yuva kurdun... Çocuklarına doyamadın, onlara bir gelecek bırakamadın... Oğlunun askerliğini, kızının mezuniyetini göremedin... Bahar’ ın doya doya mutlu olduğunu, Enver ve Hatice’ nin ayaklarını uzatıp ‘bir oh’ çektiklerini, Ceyda’ nın evladına kavuştuğunu göremedin... Kıydılar canına... Ülkemizde yitip giden nice kadın gibi... Seni tanımak, içimde yaşatmak güzeldi.. Benim ruhuma üflenen kadınlarda, buruk ama naif bir yerin var Yelloz’ um... Hoşçakal Gülüm..."

ayça

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Nezir’in adamlarının Bahar’ı kaçıracağını öğrenir öğrenmez soluğu Tarlabaşı’nda alan Sarp, Bahar ve çocukları mahalleden uzaklaştırır. Bu haberi Sarp’ın nasıl aldığını anlayamayan Suat ise, Şirin ve Münir’den şüphelenmektedir. Bu şüpheyle ikisiyle de arasına mesafe koyar. Uzun zamandır Bahar’ın ve çocukların hasretiyle onlara kavuşma planları kuran Sarp, her şeye rağmen onları kurtardığı ve tehlikeden uzaklaştırdığı için mutludur. Bahar ise herkesi o tehlikeli adamların olduğu yerde bıraktığı için mutsuzdur. Sarp’tan herkesin güvende olup olmadığını öğrenmesini isteyen Bahar onlar için endişelidir. Ama Sarp, Bahar’ın üzülmemesi için ondan birinin öldüğü gerçeği saklayacaktır. Bu ölüm haberi ise herkesi darmadağın edecektir.

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