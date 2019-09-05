MAGAZİN

Kadın dizisinin Arif’i Feyyaz Duman ile Zozan Şimşek evlendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Kadın dizisinde Arif rolü ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Feyyaz Duman, sevgilisi Zozan Şimşek ile evlendi. Kadın dizisinin oyuncuları Feyyaz Duman'ı bu mutlu günde yalnız bırakmadı.

Kadın dizisinin Arif’i Feyyaz Duman ile Zozan Şimşek evlendi!

FOX TV’de yayınlanan Kadın dizisinde canlandırdığı Arif rolü ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Feyyaz Duman, bir süredir birlikte olduğu Zozan Şimşek ile dünyaevine girdi. Çiftin bu mutlu gününde Feyyaz Duman’ın rol aldığı Kadın dizisinden arkadaşları Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yalnız bırakmadı.

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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ DÜĞÜNE KATILMADI

Kadın dizisinin başrol oyuncusu özge Özpirinçci’nin rol arkadaşının düğününe neden katılmadığı ise merak konusu oldu.

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CANER CİNDORUK VE BENNU YILDIRIMLAR DANS ETTİ

Caner Cindoruk, düğünde rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar ile dans ettiği ve çektiği halay görüntülerini İnstagram sayfasında paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Duman Zozan Şimşek

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