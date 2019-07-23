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Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 23.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kadın unutulmaz bir sezon finalinin ardından tatile girdi. 3. sezon çekimlerine kısa süre kala dizinin Ceyda'sı Gökçe Eyüpoğlu bikinisi ile poz verdi, Ceyda'nın gerçek hali büyük beğeni aldı.

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Fox ekranlarının en çok ses getiren ve izlenen dizilerinden biri olan Kadın 2. sezonu unutulmaz bir final ile bitirdi. 3. sezon için çekimlere sayılı günler kala dizinin paspal Ceyda'sı Gökçe Eyüpoğlu kırmızı bikinisi ile poz verdi, paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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Kadın dizisinde özellikle 2. sezonda oyunculuğu ve hikayesi ile öne çıkan isimlerden biri de şüphesiz Ceyda karakterine hayat veren Gökçe Eyüpoğlu oldu. Karakteri gereği paspal giyinen, bakımsız görünen Ceyda'nın gerçek hayattaki hali tam not aldı.

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Gökçe Eyüpoğlu, şu sıralar yoğun geçen sezonun stresini ve yorgunluğu tatilde atıyor. İnstagram takipçileriyle sık sık tatil pozlarını paylaşan Eyüpoğlu'nun son paylaşımı çok konuşuldu.

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Düzgün fiziği ile dikkat çeken dizinin Ceyda'sı Gökçe Eyüpoğlu'nun kırmızı bikinili pozu takipçilerinden tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın ceyda gökçe eyüpoğlu

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