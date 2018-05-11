Kadın dizisinin Şirin'i Seray Kaya ile Birkan Batuk neden ayrıldı?

Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandıran Seray Kaya, Mart ayının başında basketbolcu Birkan Batuk ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
Çift, Instagram'da fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ilan etmiş, Seray Kaya paylaştığı fotoğrafın altına "Kahramanım" notunu düşmüştü.
Fakat ikili geçen gün birbirlerinin fotoğraflarını Instagram hesaplarından sildi. Bu durum "Aşk bitti mi?" sorularını akıllara getirdi. Çiftin ilişkiyi noktaladığı konuşuluyor.
NEDEN AYRILDILAR?
Seray Kaya ile Birkan Batuk'un ilişkisini yürütemediği için ayrıldığı öğrenildi.
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