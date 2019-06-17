MAGAZİN

Kadın dizisinin Şirin’i Seray Kaya'nın paylaşımı olay oldu! "Sizi duymuyorum"

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 00:57 | Son Güncelleme

Daha önce başka dizilerde rol alsa da Kadın dizisinde Şirin karakterini oynadıktan sonra yıldızı parlayan Seray Kaya, instagram’dan paylaştığı bir mesajla dikkat çekti.

Kadın dizisinin Şirin’i Seray Kaya'nın paylaşımı olay oldu! "Sizi duymuyorum"

Seray Kaya'nın canlandırdığı Şirin karakterine çok sayıda olumsuz yorum geliyordu. Kadın dizisinin sezon finali yapmasının ardında İtalya tatilen çıkan Kaya'nın son yaptığı paylaşımdaki sözleri dikkat çekti.

Daha önce hakkında söylenenleri çok umursadığını ve üzüldüğünü anlatan Seray Kaya, artık kendisi için yeni bir dönemin başladığını ve kendisini bulmanın bir kayıpla geldiğini, tüm olumsuz düşünceleri de artık duymadığını söyledi.

İşte Seray Kaya’nın içini döktüğü o mesajı:

"Dönüm noktası denilen kavşağa gelmeden önce insanların hakkımda olumlu-olumsuz düşündüğü her şeyi umursar hatta bazen bunu abartır kederlenirdim.
Ancak şimdi o kavşakta hayatımın yeni bir dönemindeyim. Yeni ben’leyim artık…
Biraz yalnız, biraz kalabalık…. Ama hep kendimle ve senle.
Acemi ve parçalarımı toparlarcasına.
Nereden bilebilirdim ki bu buluşun bir kaybedişle başlayacağını.
Ve şimdi siz, bana bir şeyler mi söyler durursunuz?
Sizi duymuyorum… Saygım, elbette hak edenlerle"

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Anahtar Kelimeler:
seray kaya kadın şirin

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