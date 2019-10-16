Kadın doktor sekizinci kattan yere düştü

Olay, saat 06.00 sularında Ataşehir Bulvarı'nda yer alan bir sitenin içerisinde gerçekleşti. On iki katlı binanın sekizinci katından aşağıya düşen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü doktorlarından olan Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralandı. Olaya şahit olan eşi bahçede ilk müdahaleyi yaparken olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ağır yaralı kadını ambulansa alarak en yakın hastaneye kaldırdı. Çeçen'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.(İHA)

