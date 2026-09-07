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Kadın eli tarlası: Yediği dondurma sayesinde tanıdı şimdi ülkeye dağıtıyor!

Erzincan’da kadın girişimci Betül Hale Bilyay (20), dondurma yerken tanıştığı aronya bitkisinden etkilenerek üreticisi oldu. Hale Hanım Aronya Çiftliği’ni hayata geçiren Bilyay, anavatanı Kuzey Amerika olan aronya bitkisini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Kadın eli tarlası: Yediği dondurma sayesinde tanıdı şimdi ülkeye dağıtıyor!

Erzincan’da 2021 yılında babasıyla birlikte gittiği kafede aronyalı dondurma yiyen Betül Hale Bilyay, lezzetini beğendiği bitkiyi araştırmaya başladı. Süper meyve olarak bilinen ‘aronya’nın birçok hastalığa iyi geldiğini öğrenen Bilyay, 4 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladı. Babasının da destek verdiği Bilyay, 5 yılda bahçesini büyüterek fidan sayısını da 900’e çıkardı.

Kadın eli tarlası: Yediği dondurma sayesinde tanıdı şimdi ülkeye dağıtıyor! 1

Erzincan’a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyde Hale Hanım Aronya Çiftliği’ni kuran Bilyay, 900 aronya bitkisinin gelişiminden hasadına kadar üretimin her aşamasıyla yakından ilgileniyor. Bilyay, şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen aronyayı talep üzerine Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla ulaştırıyor.

Kadın eli tarlası: Yediği dondurma sayesinde tanıdı şimdi ülkeye dağıtıyor! 2

ERZİNCAN İKLİMİNE UYGUN

Aronya ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Betül Hale Bilyay, “Dondurma yerken aronya ile tanıştım. Daha sonra bu bitkiyi merak edip araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalara göre süper bir meyve olan aronyanın Erzincan iklimine uygun olduğunu gördü. Önce bahçemize 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladık. Daha sonra bölge bölge artırarak 900 fidana ulaştık" dedi.

Kadın eli tarlası: Yediği dondurma sayesinde tanıdı şimdi ülkeye dağıtıyor! 3

ŞİFA KAYNAĞI

Aronyanın sağlık açısından çok önemli bir meyve olduğunu ifade eden Bilyay, “Süper meyve olarak bilinen aronya bitkisi yapılan araştırmalar sonucunda birçok hastalığa iyi geldiği bildiriliyor. Başta şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. İçindeki antioksidan değerinin en yüksek olduğu bitkilerden biridir" diye konuştu.

Kadın eli tarlası: Yediği dondurma sayesinde tanıdı şimdi ülkeye dağıtıyor! 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan dondurma aronya girişimci tarla Kadın
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