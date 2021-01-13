Kadın girişimcinin devlet desteğiyle açtığı iş yeri ailesine ekmek kapısı oldu

Adalar'a mutfaktaki çalışmalarında, yurt dışında ustabaşı olarak çalıştığı inşaat firmasının kapanması üzerine yurda dönen eşi Sedat, 8 yaşındaki ikiz çocukları Elif Sude ve Ecrin Su ile 5 yaşındaki Yağız Efe de yardımcı oluyor. Selda Adalar'ın açtığı mantıların iç malzemesini eşi yaparken, çocukları da katlamasına yardım ediyor.

Eşi ve 3 çocuğundan destek alarak faaliyetini sürdüren Adalar, hem hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor hem de aile dayanışmasının güzel bir örneğini sergiliyor.

- "Kendi iş yerimi açarak en büyük hayalimi gerçekleştirdim"

Selda Adalar, AA muhabirine, iş yerini açtığı ilk günden itibaren çok yol aldığını söyledi.

"Kendi iş yerimi açarak en büyük hayalimi gerçekleştirdim" diyen Adalar, şöyle devam etti:

"İş yerimi açalı 1,5 yıl oldu. Evde yufka, bazlama yapıp satıyordum. Sonra eşimle dedik ki 'Bir adresimiz olsun, dükkan açalım, deneyelim.' Denedik, çok da güzel oldu. Memnunuz, vatandaşların da memnun olduğuna inanıyorum. KOSGEB desteğiyle açtım. KOSGEB kurslarına gittim, destek aldım."

İşlerini ailece yaptıklarını anlatan Adalar, "En büyük destekçim eşim. Büyük destekçilerimden birisi de ablamdır. Çocuklar burada bizimle beraber, evde yanlarında bir büyüğümüz olmadığı için. Sabah hep beraber geliyoruz, akşama kadar buradayız. Derslerini burada yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Adalar, kendisi gibi hayalleri olan kadınlara seslenerek şunları kaydetti:

"Olmaz diye bir şey yok. Cesaret etsinler. Tabii ki yanlarında destekçileri olması lazım. Ben bu konuda eşime, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bu işe evde başladım. Sonrasında dükkan açtım. Daha da ilerleyeceğime inanıyorum. Kadınlara evde boş durmamalarını öneriyorum. Devletimizden de Allah razı olsun, destek sağlıyor. Bundan da emin olsunlar. İşin içinde olduğum için biliyorum. Devlet arkamızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez."