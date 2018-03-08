Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin isteği şaşkına çevirdi.

KOCASI, KİRA İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Telefonla canlı yayına bağlanan kadın, kocasının kiranın yarısını ödemediğinden dolayı kendisine boşanma davası açtığını söyledi.

ÖZELLERİNİ ANLATTI

Stüdyoda şaşkınlık sözlerin ardından açıklamalarına devam eden kadın izleyici, kirayı vermediğinden dolayı kocasının bütün özellerini ailesini anlattığını belirtti.

"KOCAM BENDEN PARA İSTEMESİN"

Kadın kocasından tek istediğinin kendisinden para istememesi olduğunu da sözlerine ekledi.