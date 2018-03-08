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Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

Hayatta Her Şey Var programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin "Kiranın yarısını ödemediğim için kocam bana boşanma davası açtı" şeklindeki itirafı şaşkına uğrattı.

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin isteği şaşkına çevirdi.

KOCASI, KİRA İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Telefonla canlı yayına bağlanan kadın, kocasının kiranın yarısını ödemediğinden dolayı kendisine boşanma davası açtığını söyledi.

ÖZELLERİNİ ANLATTI

Stüdyoda şaşkınlık sözlerin ardından açıklamalarına devam eden kadın izleyici, kirayı vermediğinden dolayı kocasının bütün özellerini ailesini anlattığını belirtti.

"KOCAM BENDEN PARA İSTEMESİN"

Kadın kocasından tek istediğinin kendisinden para istememesi olduğunu da sözlerine ekledi.

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hayatta her şey var Beyaz TV

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Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili isteği şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Anayasaya göre artık erkek evin reisi değil (kanunda değişiklik yapıldı).Hem hayat müşterek derler, hem kadın ayaklarının üzerinde durabilir derler vs. vs. Koca en doğrusunu yapmış. Adama neler yaşattı Allah bilir
kocan tırmalasın geçineceğim diye sen gününü gün et nerede aile birliği.
anlaşmaya uyacaksın erkek yada kadın atarlık yok artislik yok desemde bunlar hepinizde var uymayanı kapının önüne koyacaksın kardeşim bu kadar hayat müşterekse savunuyorsan kurala uyacak kirayı ödeyeceksin
Hadi ya sende çalış adam da çalışsın ama ay sonu gelince benim karın ağrım tutuyor eşim benden para istemesin eve baksın bana baksın sende kazandığını kendin ye adam kölen ya senin kadınlar gününde bana bunları yazdırıyorsun ya ayıp sana be kadın
Acaba eskidende boyle haberler vardida tekneloji bu kadar yaygin olmadigi icin mi bizim haberimiz olmuyodu ? Eger sebep teknelojinin yayginlasmasi degilse; durum gercekten cok vahim, aile kutsalligi bile her ozeliyle haber olarak cikiyosa vay halimize
Eee kadın erkek eşitliği işte niye şaşırdınız..?İşinize gelmedi mi?
bence kurmaca bu program.
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