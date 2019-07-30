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Kadın muhtarın elinden her iş geliyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinin kırsal Kızılağaç Mahallesi'nin muhtarı Güler Keleş (51) mahalle sakinlerinin sorunlarıyla uğraşmasının yanı sıra, kahvaltı salonu işletiyor, çiftçilik yapıyor ve boş zamanlarında boğası ile ilgileniyor.

Kadın muhtarın elinden her iş geliyor

İlçeye bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Güler Keleş, mahallesine yapılan hizmetten memnun kalmadığı için yerel seçimlerde muhtarlığa aday oldu. Eşinden ayrı yaşayan Keleş, 903 seçmenden 809'unun oy kullandığı seçimde 289 oy alarak muhtar oldu. Mevcut muhtar Orhan Akcan ise 243, diğer rakibi Recep Armutçu ise 277 oy aldı. Seçimde 2 erkek rakibini geride bırakan Keleş, zaman kaybetmeden bozuk yolların onarılmasını sağladı. Çiftçilik yaparak yetiştirdiği doğal ürünlerle kendisine ait iş yerinde müşterilerine kahvaltı veren Keleş, boş zamanlarında ise 2 şampiyonluğu bulunan 750 kilogramlık boğasıyla ilgileniyor.

Seçilmiş olmanın önemine değinen Muhtar Keleş, "Geçmiş dönemdeki muhtarımızın hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle aday olmaya karar verdim. 'Bir tek oyum çıksın, adaylığımı yine de koyacağım' dedim. 'Mahalleme en güzel hizmetleri getireceğim' diyerek yola çıktım. Seçmenim beni destekleyerek bu göreve getirdi. Seçilmiş olmak bambaşka bir duygu. Bu onur ve gururu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Vakit kaybetmeden, kötü olan toprak yollarımızı ve alt geçitlerimizi düzelttirdim. Asfaltlarımızın çukur olan yerlerine dolgu yaptırıyoruz. Küçük büyük demeden sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyorum" dedi.

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BOĞAYA HER GÜN 5 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ

Keleş, boş zamanlarında ilgilendiği 'Keşanlı' isimli boğasını bu yıl satın aldığını belirterek, "2 yarışa katıldı ve ikisinde de kendi grubunda birinci oldu. 2 evladım var. Oğullarımdan ayırmadığım boğam 'Keşanlı'ya zamanım olursa günde 5 kilometre yürüyüş yaptırıyorum. Kuru incir, üzüm ve pekmez ile beslenmesini sağlıyoruz. Bunların yiyecekleri de özel. İş yerimi kahvehane olarak açmıştım, müşterilerimin isteği üzerine işletmemi kahvaltı salonuna çevirdim. Cumartesi ve pazar günleri aşırı derecede yoğunluk oluyor. Reçelimi, tereyağımı ve birçok ürünümü kendim yapıyorum. Hiçbirinde katkı maddesi yok" diye konuştu.

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(DHA)

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Muğla Ula güler keleş muhtar

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