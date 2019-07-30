Kadın muhtarın elinden her iş geliyor

İlçeye bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Güler Keleş, mahallesine yapılan hizmetten memnun kalmadığı için yerel seçimlerde muhtarlığa aday oldu. Eşinden ayrı yaşayan Keleş, 903 seçmenden 809'unun oy kullandığı seçimde 289 oy alarak muhtar oldu. Mevcut muhtar Orhan Akcan ise 243, diğer rakibi Recep Armutçu ise 277 oy aldı. Seçimde 2 erkek rakibini geride bırakan Keleş, zaman kaybetmeden bozuk yolların onarılmasını sağladı. Çiftçilik yaparak yetiştirdiği doğal ürünlerle kendisine ait iş yerinde müşterilerine kahvaltı veren Keleş, boş zamanlarında ise 2 şampiyonluğu bulunan 750 kilogramlık boğasıyla ilgileniyor.

Seçilmiş olmanın önemine değinen Muhtar Keleş, "Geçmiş dönemdeki muhtarımızın hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle aday olmaya karar verdim. 'Bir tek oyum çıksın, adaylığımı yine de koyacağım' dedim. 'Mahalleme en güzel hizmetleri getireceğim' diyerek yola çıktım. Seçmenim beni destekleyerek bu göreve getirdi. Seçilmiş olmak bambaşka bir duygu. Bu onur ve gururu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Vakit kaybetmeden, kötü olan toprak yollarımızı ve alt geçitlerimizi düzelttirdim. Asfaltlarımızın çukur olan yerlerine dolgu yaptırıyoruz. Küçük büyük demeden sorunları çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyorum" dedi.