Kadın öğretmen genç kızla fotoğraf kabininde öpüştü! Müstehcen fotoğrafı mahkemede ortaya çıktı! İnkar etse de yargılanıyor...

40 yaşındaki eğitimci ve flüt sanatçısı Janelle Colville Fletcher, Güney Avustralya Bölge Mahkemesi'nde genç bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanıyor. Fletcher'ın ayrıca kızı ve başka bir genç kızı cinsel ilişki için kandırdığı da iddia ediliyor.

Savcılık, Fletcher'ın kıza, aralarında kızın evinin de bulunduğu çeşitli yerlerde aylarca cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. İkili arasındaki fotoğrafları ve yazışmaları sundu. Bunların arasında bir sinema salonundaki fotoğraf kabininde çekilmiş ve ikilinin öpüştüğünü gösteren bir fotoğraf da vardı.

"ROL YAPIYORDUK"

Savunma avukatı Andrew Culshaw'ın sorgusu sırasında Fletcher, mahkemede öpüşme eylemine gönüllü olarak katılmadığını söyledi. The Advertiser'ın haberine göre, "Daha önce yaptığımız gibi dudaklarınızın birbirine değmediği, rol yapan bir öpücük olması gerekiyordu ve o fotoğrafta birbirimize yaklaştık ve o beni kendine çekti ve evet, fotoğraf çekildi." dedi.

Fletcher, fotoğraf çekildikten sonra gencin kendisiyle iletişime geçmeye devam ettiğini ancak kızın kendisiyle daha fazla iletişim kurmasını engellediğini iddia etti. Savcılık, ilişkinin Fletcher'ın kıza başka bir genç kızı öpme cesareti verdiği bir doğruluk mu cesaret mi oyunundan sonra başladığını ileri sürdü.

Fletcher, çocuğa cinsel istismarda bulunma ve çocuğu cinsel aktiviteye yatkın hale getirme amacıyla iletişim kurma suçlamalarından her birine karşı suçsuz olduğunu savundu. Çapraz sorgu sırasında kızla cinsel ilişkiye girdiğini inkar eden öğretmen heteroseksüel olduğunu iddia etti.