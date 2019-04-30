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Kadın öğretmen kendisini öldürmesi için kiralık katil tutmuş

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YAŞAM  | 30.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

Kartal’da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı'yı öldürdüğü tespit edilen kişi, polis tarafından yakalandı. Cinayet film senaryolarını aratmadı. Ögretmen İlkay Sivaslı'nın 10 yıl birlikte olduğu bir kişiyle ayrıldıktan sonra bunalıma girerek kendisini öldürmesi için bir kiralık katil tuttuğu ancak kiralık katilin kadına aşık olduğu ve 24 gün boyunca onu öldüremediği kaydedildi. Kiralık katilin kadının ısrarları üzerine İlkay'ı tabancayla vurduğu belirlendi.

Kartal'da 21 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olayda ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği düzenlediği operasyonda şüpheli Tanju D.'yi 22 Nisan 2019 tarihinde Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin ifadesi ve polis araştırmaları sonucu cinayetin ardından film senaryolarını aratmayan bir hikaye çıktı.

CİNAYETİN ARDINDAN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN BİR HİKAYE ÇIKTI

Polis soruşturmasına göre İlkay Sivaslı'nın 10 yıl birlikte olduğu İ.E. adlı kişiyle aralarının bozulduğu ve ayrılmalarının ardından bunalıma girdiği tespit edildi. Kendisini öldürmeye karar veren İlkay Sivaslı'nın bunu kendi yapamayınca internet üzerinden kendisini öldürmek için bir kiralık katil tuttuğu tespit edildi. 6 bin lira karşılığında internetten bulduğu Tanju D. ile anlaşan İlkay Sivaslı'nın öldürüleceği günü beklemeye başladığı öğrenildi.

KİRALIK KATİL KURBANINA AŞIK OLDU

Ancak kadınla konuşan kiralık katilin Tanju D.'nin bir süre sonra kadına aşık olarak onu bir türlü öldürmeye yanaşmadığı tespit edildi. Tanju D.'nin kadınla her bulunmasında yada telefonla konuşmasını kaydettiği öğrenilirken bu konuşmalar sırasında İlkay Sivaslı'nın "Beklemekten bıktım. Beni ne zaman öldüreceksin". "Beni arkadaşlarımın yanında öldürme" gibi cümleler kullandığı tespit edildi.

ogretmen

24 GÜN SONRA "BENİ ÖLDÜR" ISRARLARINA DAYANAMAMIŞ

İkilinin arasında 24 gün boyunca süren buluşma ve telefon konuşmalarının ardından sonunda Tanju D.'nin cinayeti işlemeye karar verdiği önce İlkay Sivaslı'yı boğarak öldürmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak bir kaç denemesine rağmen bunu başaramayan şüphelinin daha sonra tabancayla İlkay Sivaslı'yı vurarak öldürdüğü öğrenildi.

KİRALIK KATİL TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği dedektiflerine kadınla yaptığı konuşmaların ses kayıtlarını veren Tanju D. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kiralık katil Kartal cinayet

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