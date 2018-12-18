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'Kadının kocasını adıyla çağırması edepsizliktir'

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GÜNDEM  | 18.12.2018 21:43 | Son Güncelleme

Fm TV'de yayınlanan Sürahi adlı sohbet programında konuşan Mesut Özdemir'in “Kadının kocasını adıyla çağırması edebe münafidir, mekruhtur, o da edepsizliktir” ifadelerini kullandı.

Fm Tv yayınlanan Sürahi adlı sohbet programında konuşan Özdemir, “Bir kadın kocasını ismiyle çağırmayacak. İsminin başına sonuna bir şey ekleyebilir mesela Ahmet Bey, Ahmet Efendi gibi… Ama kocasına ismiyle seslenmesi normalde edepsizliktir” dedi.

"KARI-KOCA ARASINDA CİDDİYETİN KORUNMASI LAZIM"

Özdemir konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bugün iş yerinde çalışırken patronuna işçi ismiyle seslenebiliyor mu, ne diyor Ahmet Bey diyor, Ali Bey diyor, buyurun Efendim diyor. Beni çağırtmışsınız efendim, diyor. Müdürüm diyor, şefim diyor değil mi? Askerde senden aynı yaş olmasına rağmen senden 3 ay önce askere gelmiş, onbaşı olmuş bir arkadaşın, mahalle arkadaşın da olsa buna ismiyle hitap edemiyorsun, komutanım diyorsun. Bugün bir er, veya rütbesi düşük olan bir asker rütbesi yüksek olan bir askerin yanından geçerken selam vermeden geçsin bakalım, elini, kolunu sallaya sallaya geçsin. Duracaksın selam vereceksin, emret komutanım diyeceksin, bir emir verdiyse emir tekrarı yapacaksın, lazım mı bunlar lazım evet oradaki ciddiyetin korunması için bunlar lazım. İslamiyetteki karı koca arasındaki ciddiyetin korunması için bu da lazım. Bir kadının kocasına ismiyle hitap etmesi mekruhtur, edepsizliktir.”

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fm tv Mesut Özdemir kadınlar

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