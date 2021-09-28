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Kadınlar ve erkeklerin farklı diller konuştuğu Nijerya köyü: Ubang

28.09.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın hemen hemen her yerinde aynı lokasyonda yaşayan kişilerin dillerinin ortak olduğu görülür. Ancak Güney Nijerya’da yaşayan ve bir çiftçi topluluğu olan Ubang’da erkekler ve kadınlar farklı diller konuşuyorlar. Hatta bu farklılığı Tanrı’nın bir lütfu olarak görüyorlar.

Kadınlar ve erkeklerin farklı diller konuştuğu Nijerya köyü: Ubang

Parlak renkli geleneksel kıyafetler giyen Ubang halkında kadınlar ve erkekler birbirinden farklı kelimeler kullanıyorlar. İki dilde kelimelerin ne oranda farklı olduğu ve kelimelerin yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığı tam olarak bilinmiyor. Topluluğu inceleyen antropolog Chi Chi Undie, Ubang’daki diller hakkında “Neredeyse iki farklı sözlük gibi.Kadınlarla erkeklerin ortak olarak paylaştığı birçok kelime mevcut. Ayrıca cinsiyete göre değişen tamamen farklı kelimeler var. Bu kelimeler kulağa aynı gelmiyor, aynı harflere sahip değiller, tamamen farklılar.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR KADIN DİLİNİ ÖĞRENEREK BÜYÜYORLAR

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Köyde yaşayan halktaki çocuklar büyük bir çoğunlukla anneleri ve diğer kadınlarla beraber zaman geçiriyorlar. Bu nedenle aslında kadın dilini konuşarak büyüyorlar. Erkeklerin 10 yaşına gelene kadar erkek dilini de öğrenmesi gerekiyor. Bir erkeğin, erkek dilini konuşmaya başladığında belirli bir olgunluğa ulaştığı anlaşılıyor. Bir çocuk, belirli bir yaşa ulaştığında kendi cinsiyeti için doğru olan dili konuşmazsa, anormal olarak kabul ediliyor.

BU DURUMDAN GURUR DUYUYORLAR

Ubang köylüleri dil farklılıklarından son derece gurur duyuyorlar ve bu benzersizliklerinin bir işaret olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu dil farklılıklarının nasıl olduğu konusunda farklı teoriler var. Şef Ibang, bu konuyu İncil’den örnekler vererek açıklıyor. Şef Ibang bu konuyu, “Tanrı Adem ve Havva’yı yarattı ve onlar Ubang halkının ta kendisiydi. Tanrının planı her etnik gruba iki dil vermekti, ancak Ubang için iki dili yarattıktan sonra, etrafta yeteri kadar dil olmadığını fark etti.” diye anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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