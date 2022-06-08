İntikamın böylesi! Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın, eşinin ölen annesinin küllerini nehre döktü

“Starringsaraa” isimli bir kullanıcının paylaşımı sadece dört günde 6.2 milyon izlenerek büyük bir ilgiyla karşılandı. Popüler olan gönderide bir kadının köprünün korkuluklarına doğru elinde bir vazoyla yürüdüğü görülüyor. Köprünün altından akan nehre bakan kadın bir anda vazoyu çevirerek içindeki külleri dökmeye başladı.

ANNESİNİN KÜLLERİYMİŞ

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderide “Starringsaraa” isimli kullanıcı, kocasının kendisini aldattığını öğrendiğini ve ondan intikam almak için eşinin vefat eden annesinin küllerini nehre döktüğünü açıkladı. Vazoyu da nehre fırlattıktan sonra ellerini silen ve olay yerinden uzaklaşan Starringsaraa, “Beni aldattı ben de annesinin küllerini nehre attım” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları kadının yaptığı hareketi fazla bularak şaşırdıklarını ifade etti. 32 bin beğeniye ulaşan gönderide kullanıcıların bir kısmı, “Bunu bir zafer olarak mı görüyor?” , “Bu kadarı çok fazla” yorumunu yaptı.



