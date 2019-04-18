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Kadınların ölümüne dövüşü: Cholitas!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 18.04.2019 07:17 | Son Güncelleme

Meksika'nın en popüler dövüşlerinden biri Cholitas Dövüşü. Normal kuralları alt üst eden güreşte, saç çekmek, dirsek atmak, ısırmak ve tırmalamak serbest.

Kadınların ölümüne dövüşü: Cholitas!

Cholitas Güreşi... Bu güreş oldukça acımasız. Normal kuralları alt üst eden güreşte saç çekmek, dirsek atmak, ısırmak ve tırmalamak serberst.

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Meksika 'Lucha Libre' ringinde güreşçilerden esinlenen kadınlar, aile içi şiddet oranı yüksek olan şehirde, erkeklere karşı kendilerini korumak için şaşırtan bir yöntemle antenman yapıyor.

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'Cholitas Dövüşü' kadınlar için yaşamanın tek yolunu öğrenmek olarak algılanıyor.

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Cholita güreşi ilk olarak, aile içi istismara maruz kalan kadınların hayal kırıklıklarını ifade etmeleri ve stres atmaları için yapılmış.

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Seyirciler, güreşçilere plastik şişeler, patlamış mısır atarak katılımda bulunur. İzleyiciler de eğlencenin bir parçası oluyor.

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Güreşçilerin yerel kıyafetler giydiği bu gösteri 9 Sterlin karşılığında izleniyor.

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İşte güreşten kareler...

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Anahtar Kelimeler:
Meksika cholitas dövüşü güreş

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