Kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu'dan aldatma itirafı! O sözler yeniden gündemde

Rol aldığı dizilerle kısa sürede şöhreti yakalayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti 2016 yılında görkemli bir düğünle evlendiler. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaşan çift hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kadir Doğulu'nun gittiği eğlence mekanında başka kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntülerin ardından çeşitli iddialar konuşulmaya başlandı.

O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Bu ihanet iddiası, Kadir Doğulu'nun yıllar önce Jülide Ateş'in programındaki sözlerini yeniden gündeme getirdi. Ünlü sunucu Kadir Doğulu'ya "Hiç bir kadını aldattınız mı?" diye sormuş ve şu cevabı almıştı.

''KENDİMİ ALDATTIM...''

"Maalesef hiç övündüğüm taraflarım değil. Kız arkadaşımı aldattım. Ama o zaman da kendimi aldattım, kız arkadaşımı aldatmadım"

