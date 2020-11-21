Kadir Çöpdemir TRT dizisine konuk oluyor

Başrollerini Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu’nun paylaştığı; TRT 1 dizisi Tövbeler Olsun ‘un yeni bölümüne ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir konuk oluyor.

Kadir Çöpdemir, Tövbeler Olsun ‘un 22 Kasım Pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümünde İtalyan Tasarımcı Rafaello' olarak izleyici karşısına çıkacak.

Namzet ‘in helallik almak için elinden geleni yaptığı Rafaello’nun gizli planları ise Öpücük Enişte’nin (Hasan Kaçan) dikkatinden kaçmayacaktır. Osman ve Namzet'i bekleyen kötü sürpriz ne olacak? İtalyan Tasarımcı Rafaello’nun gizli planı ne? Enişte’ nin kurduğu tuzağa kim düşecek?

Tövbeler Olsun yeni bölümüyle 22 Kasım Pazar günü saat 20.00 de TRT1 de yayınlanacak.

