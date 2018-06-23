MAGAZİN

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Kadir Doğulu, seçime çok az bir zaman kala Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bir mesaj yazdı ve "Ümidim tüm halkın bu seçimleri 'ince' düşünüp 'ince' görmeleri yönünde. Reis-i Cumhur'un ne demek olduğunu ve nasıl icra edileceğini de sizden en iyi şekilde göreceğimize eminim" dedi.

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, Twitter hesabından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye bir mesaj yazdı. Kendisinin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu söyleyen Kadir Doğulu, mesajında şunları yazdı:

“Bilmenizi isterim sayın Vekilim,
Yıllardır takip ederim sizi. Naçizane görüşüm şöyle; ‘vekillik nedir, nasıl yapılır’ sorularının cevabı sizdiniz bendenize göre. Atatürk ilke ve inkilaplarına değer veren onları yücelten, liyakata önem veren birisiniz. Her fırsatta sohbetlerinizi dinliyorum ve fark ediyorum ki her zaman en küçüğümüzün de anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz. Bize göre bu erdemdir… Ümidim tüm halkın bu seçimleri ‘ince’ düşünüp ‘ince’ görmeleri yönünde. Reis-i Cumhur’un ne demek olduğunu ve nasıl icra edileceğini de sizden en iyi şekilde göreceğimize eminim. Sayın Vekilim, bu seçimlerde bendenizin Cumhurbaşkanı adayı sizsiniz. Koşulsuz teslim olduğumuz Rabbim yar ve yardımcınız olsun… Eminim ki siz bu vatana ve halkına en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Bize de hizmetleriniz sırasında ihtiyacınız olursa, burada olduğumuzu bilmenizi isterim.
Karşılıksız sevgi ve işbirliğinin hüküm süreceği günlerin hasreti ile…
Hürmetlerimle…”

kadir-2

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Survivor'da ev ödülünü kimler kazandı? İşte Survivor'da ev kazanan yarışmacılarSurvivor'da ev ödülünü kimler kazandı? İşte Survivor'da ev kazanan yarışmacılar
Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçlarıSurvivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadir doğulu Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için büyük müjde: Araçlar sokaklara park etmeyecek, ortak park alanları olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için büyük müjde: Araçlar sokaklara park etmeyecek, ortak park alanları olacak

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pınar Sabancı'dan hamilelik pozu

Pınar Sabancı'dan hamilelik pozu

Survivor 107. bölüm fragmanı! Kıbrıs öncesi dokunulmazlık oyununda Damla şoku!

Survivor 107. bölüm fragmanı! Kıbrıs öncesi dokunulmazlık oyununda Damla şoku!

Survivor'da ev ödülünü kimler kazandı? İşte Survivor'da ev kazanan yarışmacılar

Survivor'da ev ödülünü kimler kazandı? İşte Survivor'da ev kazanan yarışmacılar

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Zuhal Topal makyajsız fotoğraf modasıyla dalga geçti

Zuhal Topal makyajsız fotoğraf modasıyla dalga geçti

Karadağ Burak Özçivit'e çifte vatandaşlık teklif etti

Karadağ Burak Özçivit'e çifte vatandaşlık teklif etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.