MAGAZİN

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e duygusal kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

Oyuncu Neslihan Atagül 26 yaşına bastı. Kadir Doğulu, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutladı

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e duygusal kutlama

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Temmuz 2016’da muhteşem bir düğünle evlenmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan ikili aşklarını uzun süredir dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

KADİR DOĞULU’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Oyuncu Neslihan Atagül, bugün 26 yaşına bastı. Kadir Doğulu, eşinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Doğulu sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğrafın altına “Artık en güzeli 26… ve bilmelisin ki seninle güzel her anı… iyi ki doğdun hayatımın anlamı” notunu düştü


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Anahtar Kelimeler:
kadir doğulu neslihan atagül doğum günü

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