Kadir Doğulu'dan 'pantolonun yırtık' diyen takipçisine yanıt!

Son olarak TRT 1'de yayınlanan Vuslat dizisinde başrol oynayan Kadir Doğulu, dizide tanıştığı saz sanatçısı Serdar Coşgun ile birlikte müzik yapmaya başladı.

Instagram'dan video paylaşan Doğulu'ya bir takipçisi, 'pantolonun yırtık' yorumunu yaptı.



Kadir Doğulu, pantolonunun yırtık olduğunu söyleyen kişiye ise, "Diz çöküp aşındırılan eşya anca gurur duyulası olur herhalde güzel insan. Muhteviyatı 10 yıldır herhalde, atmaya gönlüm razı olmuyor. Kusur görmeyenler bermurad ola güzel insan. Yırtık yeter ki eşyada olsun" yanıtını verdi.



