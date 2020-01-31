Kadir Doğulu'dan Uraz Kaygılaroğlu'na: Yengenle yollayacağım

Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Gömleğiyle dikkat çeken oyuncuya, takipçilerinden yorum yağdı. Sefirin Kızı dizisinde Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'le rol arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu ise paylaşıma kayıtsız kalamadı.

'YENGENLE YOLLAYACAĞIM'

Doğulu'nun gömleğine talip olan oyuncu fotoğrafa, "Gömleği bana yollar mısın kadir abi?" yorumunu yaptı. Kadir Doğulu ise, "Olur aslan parçası yengenle yollayacağım" cevabını verdi. İkilinin bu yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu.

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu ve Kadir Doğulu, Pis Yedili dizisinde birlikte rol almışlardı.

