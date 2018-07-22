Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün karavan tatili

Yaz aylarında ünlü isimler Ege ve Güney sahillerine akın ederken, Kadir Doğulu ve Nesliah Atagül çifti ise doğaya kaçtı!

Bir göl kenarında doğayla iç içe tatil yapan Kadir Doğulu kamp fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü çift otel yerine doğanın içinde karavanda tatil yapıyor.

Kamp ateşi de yakan Kadir Doğulu, karavanın yanında yemek hazırlayan eşi Neslihan'ı da etiketledi.

Ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Kadir Doğulu yeni sezonda bir süre dizi yapmayacağını ve dinleneceğini açıklamıştı.



