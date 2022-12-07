Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de ipler koptu! Ünlü sunucu çıldırdı 'Seni diskalifiye edeyim!'

FOX TV'nin sevilen yarışma programı En Hamarat Benim'de hafta epey gergin ilerliyor. Sık sık tartışmaların yaşandığı masada Derya Hanım'ın eleştirilerine dayanamayan Esra Hanım küplere bindi. Masayı sakinleştirmek, yine ünlü sunucu Kadir Ezildi'ye kaldı.

En Hamarat Benim programının üçüncü gün yarışmacısı Bihter Hanım'dı.

Sakin başlayan yemek, Derya Hanım'ın sert yorumlarıyla gergin bir hâl aldı.

Derya Hanım'ın adil olmadığını savunan Esra Hanım, ''Günlerdir herkesi bastırmaya çalışıyor. 4 gündür susuyorum, artık yeter!'' diyerek masayı terk etti.

Yarışmacıları uyarmak zorunda kalan Kadir Ezildi, Esra Hanım'a masayı dönmesi için ısrar etse de, Esra Hanım dönmemekte diretti.

Ezildi, ''Bir türlü sakinleşemiyorum'' diyen Esra Hanım'a, ''Seni diskalifiye etmemi mi istiyorsun? Sakinleşemiyorsan seni diskalifiye edeyim, evde dinlen'' sözleriyle gözdağı verdi.

Ünlü sunucunun uyarısı sonrası Derya Hanım ile yeniden karşı karşıya oturan Esra Hanım, gerginliğini atamadı. Esra Hanım'ın bakışlarından rahatsız olduğunu söyleyen Derya Hanım, ''Kadir bey, Esra Hanım bana çok kötü bakıyor, yer değiştirebilir miyim?'' dedi. Sonrasında gözyaşlarını tutamayan Derya Hanım, ''Keşke üslubumuzu koruyabilseydik'' diyerek sitem etti.

Derya Hanım'ın gözyaşları karşısında kayıtsız kalan Esra Hanım ise ''Ben normalde sabırlı ve sakin biriyimdir. Siz beni sinirlendirdiniz, asla pişman değilim'' ifadelerini kullandı.



