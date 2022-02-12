Kadir Ezildi programda babasını anlatıp hüngür hüngür ağladı

Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim yarışması ile izleyenleri ekrana kilitleyen Kadir Ezildi, yayınlanan son programda gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacı Dilek Hanımın babasının kendisini 3 yaşında terk ettiğini anlatması üzerine duygulanan sunucu Kadir Ezildi, ağlamaya başladı.

"BİLİYORSUNUZ, GELMEYECEK"

Ezildi, babasını uzun zamandır görmediğini ve özellikle bayramlarda eksikliğini oldukça hissettiğini anlattı. Ezildi, "Ben dertlerini saklayan biri değilim. Geçmişte yaşadığınız hiçbir şeyi asla unutamıyorsunuz. Siz anlatınca benim bambaşka anılarım canlanıyor. Annem ve babam 2009 yılında ayrıldı. Çocuk aklı ile çok bir şey anlamıyorsunuz. Ama yıllar geçtikçe anlıyorsunuz. Mesela normalde 4 kişilik bir ailesiniz ama artık sofraya 3 kişilik tabak konuluyor. Herkes evde, baba en son işten gelir, bekliyorsunuz kapının çalmasını ama biliyorsunuz gelmeyecek. O kapı bir daha çalınmayacak." dedi.



"İKİ CİHAN BİR ARAYA GELSE AFFETMEYECEĞİM"

Ezildi, "Bunu ilk kez anlatıyorum. Babam beni ve erkek kardeşimi bayram sabahı namaza götürürdü. Şimdi ben asla kardeşimle bayram namazına gidemiyorum. Çünkü namaz çıkışı caminin köşesinde ağlıyorum. Babası ile bayramlaşan çocukları izliyorum. Babamı iki cihan bir araya gelse de affetmeyeceğim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



