Kafa karıştıran olay! İnsanlar bu mahalleye yaklaştıkça uzaklaşıyor!

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, birbiriyle çelişen iki ayrı yön levhasındaki karışıklığa anlam veremiyor.

YAKLAŞTIK ZANNETTİKÇE UZAKLAŞIYORLAR

Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında bulunan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi'nin 7 kilometre olduğu yazıyor. Bu noktadan kırsal mahalleye doğru ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktada bulunan büyükbaş hayvan çiftliği bölgesinde yer alan tabelada ise Türlübey Mahallesi'nin 8 kilometre uzaklıkta olduğunu okuyunca, yaklaştıkça uzaklaşan mesafeyle kafa karışıklığı yaşıyor.

"BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Alacaoğlu kavşağından epey bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin daha da azalacağına arttığına dikkat çeken Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" dedi.

2 kilometre daha ilerledikten sonrasında karşısına çıkan levhayı da şaşıran Üster Kesentürk;"2 kilometre daha geldik. 6 kilometre diye yazıyordu ama şuan 8 kilometre yazıyor. Fıkra gibi bir olay" diye konuştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır