Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kafa karıştıran olay! İnsanlar bu mahalleye yaklaştıkça uzaklaşıyor!

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ilginç bir levha krizi yaşanıyor. Yaklaşıldıkça mesafeyi azaltacağı yerde uzaklaştıran iyi ayrı yön levhası akılları karıştırırken mahalle sakinleri "Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor. Fıkra gibi bir olay" ifadelerini kullanıyor.

Kafa karıştıran olay! İnsanlar bu mahalleye yaklaştıkça uzaklaşıyor!

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, birbiriyle çelişen iki ayrı yön levhasındaki karışıklığa anlam veremiyor.

YAKLAŞTIK ZANNETTİKÇE UZAKLAŞIYORLAR

Denizli - Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında bulunan yön ve kilometre tabelasında Türlübey Mahallesi'nin 7 kilometre olduğu yazıyor. Bu noktadan kırsal mahalleye doğru ilerleyen sürücüler, Alacaoğlu Mahalle Mezarlığı girişine yakın bir noktada bulunan büyükbaş hayvan çiftliği bölgesinde yer alan tabelada ise Türlübey Mahallesi'nin 8 kilometre uzaklıkta olduğunu okuyunca, yaklaştıkça uzaklaşan mesafeyle kafa karışıklığı yaşıyor.

Kafa karıştıran olay! İnsanlar bu mahalleye yaklaştıkça uzaklaşıyor! 1

"BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Alacaoğlu kavşağından epey bir mesafe gidilmesine rağmen kilometrenin daha da azalacağına arttığına dikkat çeken Türlübey Mahalle sakini Üster Kesentürk, "Burası Denizli-İzmir Karayolu, bulunduğumuz yer ise mahallemizin köy sapağıdır. Bu levhada yazanı gördükten sonrasında her ilerleyişimizde sonraki levhasında ise 2 kilometre daha artıyor. Bu yapılan yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler kendimiz biliyoruz ama buraya gelen yabancı insanlar şaşıyor" dedi.

Kafa karıştıran olay! İnsanlar bu mahalleye yaklaştıkça uzaklaşıyor! 2

2 kilometre daha ilerledikten sonrasında karşısına çıkan levhayı da şaşıran Üster Kesentürk;"2 kilometre daha geldik. 6 kilometre diye yazıyordu ama şuan 8 kilometre yazıyor. Fıkra gibi bir olay" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıyamet kopacak demişti! Sahte peygamber tutuklandıKıyamet kopacak demişti! Sahte peygamber tutuklandı
Otoyolda cesedi bulunmuştu! Kan donduran detay ortaya çıktıOtoyolda cesedi bulunmuştu! Kan donduran detay ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.