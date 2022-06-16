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Kafalar kanalı üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni boşanıyor mu? Flaş açıklama...

16.06.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube'da yayınladıkları videolarla büyük bir üne ulaşan Kafalar kanalı üyelerinden Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni boşanıyor mu sorusu sevenleri tarafından merak edilmeye başladı. Geçtiğimiz sene güzel bir düğünle evlenen Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla hayranlarını üzen haberi verdi. Peki, Kafalar kanalı üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni boşanıyor mu? İşte yapılan açıklama.

Kafalar kanalı üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni boşanıyor mu? Flaş açıklama...

Kafalar kanalı üyesi Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni, geçtiğimiz yıl harika bir düğünle dünyaevine girmişlerdi. 1 yıldır evli olan ünlü çift Bilal Hancı ve Esin Çepni, sosyal medya üzerinden yayınladıkları mesajlarla hayranlarını şoke etti. Birçok kişi, 'Bilal Hancı ve Esin Çepni boşanıyor mu?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım.

BİLAL HANCI VE ESİN ÇEPNİ BOŞANIYOR MU?

Youtube'da yayınladıkları videolarla Türkiye'nin sevilen isimleri haline gelen Kafalar kanalı üyelerinden Bilal Hancı, geçtiğimiz yıl Esin Çepni ile evlenmişti. Bir yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan çift, Instagram hesapları üzerinden boşanmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

bilal

Bilal Hancı yaptığı açıklamada, "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler her zaman kalbimde kalacaksın." sözleriyle dikkat çekti.

esin

Eşi Esin Çepni'de boşanmalarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Esin Çepni paylaşımında, "Kararı almak kadar açıklamak da zormuş meğerse. Ne kadar yazıp sildiğimi bir bilseniz... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizlerle de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim." ifadelerinde bulundu.

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Bilal Hancı
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