Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Edinilen bilgilere göre, olay Denizli'de Merkezefendi ilçesi Bahcelievler mahallesi 3061 sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri gece geç saatlerde 112 Acil çağrı merkezini arayarak sokakta bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığı ihbarında bulunca bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

KUTUYU DİKKATLİCE KESTİLER

Bölgeye gelen ekipler kafası konserve kutusunda olan kediyi kısa bir kovalamaca sonrası yakaladı. Ardından kediyi 2 itfaiye personeli tutarken bir diğeri ise yan keski ve pense gibi araçlar kullanarak kutuyu kesti. Kediye zarar vermemek için kutuyu dikkatli kesen ekiplerin çalışması yaklaşık 10 dakika sürdü. Kutuyu tamamen kesen ekipler kediyi kurtarmaya başladı. Kurtulan kedi ardından itfaiye ekiplerinin yanından hızlıca uğraşarak gözlerden kayboldu. (İHA)



