Kağıt Ev dizisinden ilk fotoğraflar geldi! İşte Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncuları

Yakında seyirci ile buluşacak olan ‘Kağıt Ev’, sürükleyici senaryosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek. Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

Kağıt Ev’’in çekimleri İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük merak uyandırdı. Evli ve 3 çocuk sahibi karı kocayı canlandıran başrol oyuncuları Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ’nun yer aldığı renkli anlar basın ve sosyal medyada beğeni dolu yorumlar aldı. İlk kez bir televizyon dizisi için bir araya gelen ikilinin pozları, büyük merak uyandırdı.

Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur.

Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır.



Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.



