MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kağıt Ev dizisinden ilk fotoğraflar geldi! İşte Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncuları

Kağıt Ev dizisinden ilk fotoğraflar geldi! İşte Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncuları

31.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star’ın yeni dizisi ‘Kağıt Ev’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın yer aldığı dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, büyük merak uyandırdı.

Kağıt Ev dizisinden ilk fotoğraflar geldi! İşte Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncuları

Kağıt Ev’’in çekimleri İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük merak uyandırdı. Evli ve 3 çocuk sahibi karı kocayı canlandıran başrol oyuncuları Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı renkli anlar basın ve sosyal medyada beğeni dolu yorumlar aldı. İlk kez bir televizyon dizisi için bir araya gelen ikilinin pozları, büyük merak uyandırdı.

dsc06381-ZQUr

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor.

dsc06551-aUir

Dizinin oyuncu kadrosunda; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

resize-kagitev1-csdh-q6MT

KAĞIT EV KONUSU

Yakında seyirci ile buluşacak olan ‘Kağıt Ev’, sürükleyici senaryosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek. Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.

dsc06504-lsGD

Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur.

resize-kagitev2-cfwm-drsM

Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır.

dsc06641-XCZm
Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? Final tarihi ile ilgili açıklama

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Derin öldü mü?

İşte Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanı...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Mehdi ölüyor mu?

İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Sevda’sı Nazan Kesal’a büyük sürpriz!

Bir Zamanlar Çukurova setinde büyük sürpriz

Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Timur Ölkebaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.