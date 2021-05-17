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  4. Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı | İnci’nin ölüm haberini Gülsüm’e Cihan veriyor!

Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı | İnci’nin ölüm haberini Gülsüm’e Cihan veriyor!

17.05.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdal Beşikçioğlu’nun uzun bir aradan sonra sürükleyici bir diziyle tekrar izleyici karşısına çıktığı Kağıt Ev, her Pazartesi Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde İnci’nin cesedine intihar süsü vererek başka bir yere taşımaya çalışan Cihan ve Aylin, bu hamleleri ile iyice içinden çıkılmaz bir duruma düşüyor.

Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı | İnci’nin ölüm haberini Gülsüm’e Cihan veriyor!

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı dizinin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Cihan ve Aylin’in ölümüne intihar sürü verdiği İnci’nin cesedi, polis tarafından kayalıklarda bulunur. İnci’nin annesine ölüm haberini veren ise Cihan olur. Bunun üzerine ise İnci’nin ailesi büyük bir yıkım yaşar. Peki anne Gülsüm, kızının ölümünden kimi suçlu tutuyor?

KAĞIT EV 5. YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Görgü tanığının, Azra’nın canlı yayınında Mert’i suçlaması üzerine, Mert İnci’yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Mert Emniyetteki ifadesinde Bülent’e bilgi verirken, kendisini suçlu durumuna sokar. Issız kayalıklara bırakılan İnci’nin cesedinin bulunmasından sonra ise Gülsüm evine döner.

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Programında Mert’in suçlanmasına neden olan Azra, Cihan’a kendini affettirebilecek mi? Cihan, otuz yıllık karısının babasının bir katil olduğunu öğrenmişti. Bu şokla eve gelen Cihan, Aylin’le nasıl yüzleşir. Cemre ise bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılır. Ancak Cemre, kendini kaçıranları oldukça zor bir duruma düşürür.

KAĞIT EV YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

KAĞIT EV YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

KAĞIT EV DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZET

İnci’nin cansız bedenini bahçedeki bostandan çıkarıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşırken kaza geçiren Cihan ve Aylin; bu tehlikleli hamlelerini hem kızları Cemre hem de oğulları Mert için yapmaktadırlar. Oysa yaptıkları her hamle ile baş edilmesi imkansız çıkmazlara düşerler.

Azra, programında bulduğu sürpriz konukla okların Mert’in üzerine çevrilmesine neden olur.

Annesini ve doğmamış kardeşini vahşice öldüren babasının hayatına tekrar girmesi Aylin'in en büyük kabusuyken; Cemre’nin durumu kabuslarını gerçeğe mi dönüştürüyor? Cemre’nin katil geni araştırmasının sonucu ne olacak? Cemre’nin tedavisi mümkün mü? Cihan, Aylin’in babasıyla ilgili gerçeği nasıl öğrenecek? Cezaevinden Fırtına ailesinin hayatını dahil olan Remzi’nin Cihan Fırtına’ya hazırladığı sürpriz, karı kocanın ilişkisini nasıl değiştirecek?

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu
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