Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı | İnci’nin ölüm haberini Gülsüm’e Cihan veriyor!

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı dizinin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda Cihan ve Aylin’in ölümüne intihar sürü verdiği İnci’nin cesedi, polis tarafından kayalıklarda bulunur. İnci’nin annesine ölüm haberini veren ise Cihan olur. Bunun üzerine ise İnci’nin ailesi büyük bir yıkım yaşar. Peki anne Gülsüm, kızının ölümünden kimi suçlu tutuyor?

KAĞIT EV 5. YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Görgü tanığının, Azra’nın canlı yayınında Mert’i suçlaması üzerine, Mert İnci’yle sevgili olduklarını itiraf etmek zorunda kalır. Mert Emniyetteki ifadesinde Bülent’e bilgi verirken, kendisini suçlu durumuna sokar. Issız kayalıklara bırakılan İnci’nin cesedinin bulunmasından sonra ise Gülsüm evine döner.

Programında Mert’in suçlanmasına neden olan Azra, Cihan’a kendini affettirebilecek mi? Cihan, otuz yıllık karısının babasının bir katil olduğunu öğrenmişti. Bu şokla eve gelen Cihan, Aylin’le nasıl yüzleşir. Cemre ise bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılır. Ancak Cemre, kendini kaçıranları oldukça zor bir duruma düşürür.