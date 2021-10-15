Kahiyye tatlısı nasıl yapılır, hangi yöreye aittir? İşte MasterChef kahiyye tatlısı tarifi...

MasterChef’in son bölümündeki menüsünde yer alan kahiyye tatlısı, Mardin iline özgü peynirli bir hamur tatlısıdır. Daha önce Mardin’in bu meşhur tatlısını denemediyseniz pratik ve kolay kahiyye tatlısına aşık olacaksınız.

KAHİYYE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı şeker

1 paket baklavalık yufka

1 kilo tuzsuz taze koyun peyniri

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Yufkanın bir tanesi mutfak tezgahının üzerine düzgünce yayıyoruz. Üzerini ise eritilen tereyağı ile ıslatıyoruz. Ardından harcı serpiştiriyoruz.

Son aşamada yufkaları yan taraflarından orta tarafa doğru bohça şeklinde kapatıyoruz.Sıcak sacın üzerinde yufkalarımızı pişiriyoruz.

Sonrasında ise 2 su bardağı şeker ve 2 su bardağı sudan oluşan şerbeti gezdiriyoruz. Servis edeceğimiz zaman üzerine sıcak pekmez ekliyoruz. Afiyet olsun.



