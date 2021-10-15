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Şiveydiz nasıl yapılır, hangi yöreye aittir? İşte MasterChef Türkiye şiveydiz tarifi...

15.10.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin son yayınlanan bölümüne yarışmacılar Mezopotamya mutfağının en lezzetli yemekleriyle yarıştı. Tarihi dokusu ve kültürel öğeleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Mardin’de gerçekleştirilen dış çekimlerde kırmızı ve mavi takım ana yemek olarak misafirlerine şiveydiz yemeğini sundu.

Şiveydiz nasıl yapılır, hangi yöreye aittir? İşte MasterChef Türkiye şiveydiz tarifi...

Şiveydiz, taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan Gaziantep mutfağına ait bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Un ve limonla yapılan bir sosun eşlik ettiği yemek hafif mahoş tadı ile damaklarda bambaşka bir deneyim sunuyor. İşte MasterChef Türkiye şiveydiz tarifi...

ŞİVEYDİZ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 500 gram kuzu kuşbaşı
  • 250 gram taze sarımsak
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 7 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

  • Kuzu etini ilk olarak derin bir tencerede haşlayın. Haşlama işlemi sırasında üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Ardından ise tereyağını ekleyerek biraz daha pişmeye bırakın.
  • Taze sarımsakların beyaz kısımlarını serçe parmak boyutlarında ince şeritler halinde kesin. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin.
  • Yumuşayana kadar pişirin. Ardından haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.
  • Başka bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın. Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılındırın.
  • Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin ve tuzla tatlandırın. Tereyağını eritip naneyi ekleyin. Naneli sosu yemeğin üzerinde gezdirin.
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Mardin Masterchef
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