Kahraman Babam ilk bölümüyle ekranlara geliyor! İşte Kahraman Babam ilk bölüm fragmanı...

Her Pazartesi Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Kahraman Babam dizisi 14 Haziran Pazartesi akşamı yani bugün itibariyle yayın hayatına başlıyor. Bir kız çocuğu ve babasına odaklanılan dizi, geçtiğimiz aylarda 1 bölüm yayınlanmış ancak daha sonra yayından kaldırılmıştı. İlk bölümüyle izlenen dizide isim değişikliğine de gidildi. Peki Kahraman Babam dizisi yeni bölümünde neler olacak?

KAHRAMAN BABAM İLK BÖLÜM FRAGMANLARI (1. BÖLÜM)

KAHRAMAN BABAM DİZİSİ KONUSU NE?

Dizide, etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan’ın tedavisi konusunda Menekşe’ye çeşitli emirler vermekte ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşmaktadır. Herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe’yi oldukça kötü bir sürpriz beklemektedir. Kız kardeşinin ölümünü Uğur’a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm’ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur oldukça büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket etmek ve başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için her şeyi yapıp canını vermeye hazır olan Uğur ise sınırlarını zorlayacak ve Yonca’yla karşı karşıya gelecektir.

KAHRAMAN BABAM 3. TANITIM (1. BÖLÜM)



