Kahraman Koala Blinky Bill konusu ve oyuncuları! Kahraman Koala Blinky Bill konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kahraman Koala Blinky Bill (Blinky Bill the Movie) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.45'te Star TV'de ekrana gelecek olan Kahraman Koala Blinky Bill, orijinal adıyla Blinky Bill the Movie filmi merakla bekleniyor. Animasyon olması ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Deane Taylor yapıyor. İşte Deane Taylor'ın yönettiği Kahraman Koala Blinky Bill (Blinky Bill the Movie) filmi ile ilgili merak edilenler...

BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç ve maceraperest bir koala, Avusturalya'nın gün görmemiş vahşi doğasında bir yolculuğa çıkar. Amacı ise kayıp babasını bulmaktır.Bill’in en büyük hayali küçük bir kasaba olan Green Patch'den ayrılıp kaşif babasının izinden gitmektir. Yolda tanıştığı Nutsy ve asabi bir yakalı kertenkele olan Jacko’yla çabucak kader arkadaşı olular. Fakat macerasında yol aldıkça beklemediği yeni hikayelerle karşılaşacaktır. Bakalım Blinky ve arkadaşları Avustralya’nın gün görmemiş vahşi ormanlarında geçen yolculuk sırasında hayatta kalmayı becerebilecekler mi?

BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toni Collette

Ryan Kwanten

David Wenham

Robin McLeavy

Rufus Sewell

Richard Roxburgh

Fin Edquist

Deborah Mailman

Barry Humphries

Barry Otto

Cam Ralph

Billy Birmingham

Tin Pang

Gabrielle Joosten

Alexander Oleshko

Tatyana Lazareva

Linus Wahlgren

Amy Deasismont

Hanna Dorsin

Nam Doh-hyeong

Walter Baele

Tobias Persson

Britt Van Der Borght

Christoffer Nordenrot

Yasmine Garbi

Lee Seon

Arnold Willems

Sa Moon-yeong

Henning Nöhren

Jang Min-hyeok

Christian Hedlund

Charlotte Hamlyn

Adam Fietz

Vladimir Tyagichev

Tuvalisa Rangström

Seok seunghun

Han Bok-hyun

Melker Duberg

