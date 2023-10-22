Kahraman Koala Blinky Bill konusu ve oyuncuları! Kahraman Koala Blinky Bill konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kahraman Koala Blinky Bill (Blinky Bill the Movie) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.45'te Star TV'de ekrana gelecek olan Kahraman Koala Blinky Bill, orijinal adıyla Blinky Bill the Movie filmi merakla bekleniyor. Animasyon olması ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Deane Taylor yapıyor. İşte Deane Taylor'ın yönettiği Kahraman Koala Blinky Bill (Blinky Bill the Movie) filmi ile ilgili merak edilenler...
Genç ve maceraperest bir koala, Avusturalya'nın gün görmemiş vahşi doğasında bir yolculuğa çıkar. Amacı ise kayıp babasını bulmaktır.Bill’in en büyük hayali küçük bir kasaba olan Green Patch'den ayrılıp kaşif babasının izinden gitmektir. Yolda tanıştığı Nutsy ve asabi bir yakalı kertenkele olan Jacko’yla çabucak kader arkadaşı olular. Fakat macerasında yol aldıkça beklemediği yeni hikayelerle karşılaşacaktır. Bakalım Blinky ve arkadaşları Avustralya’nın gün görmemiş vahşi ormanlarında geçen yolculuk sırasında hayatta kalmayı becerebilecekler mi?
Toni Collette
Ryan Kwanten
David Wenham
Robin McLeavy
Rufus Sewell
Richard Roxburgh
Fin Edquist
Deborah Mailman
Barry Humphries
Barry Otto
Cam Ralph
Billy Birmingham
Tin Pang
Gabrielle Joosten
Alexander Oleshko
Tatyana Lazareva
Linus Wahlgren
Amy Deasismont
Hanna Dorsin
Nam Doh-hyeong
Walter Baele
Tobias Persson
Britt Van Der Borght
Christoffer Nordenrot
Yasmine Garbi
Lee Seon
Arnold Willems
Sa Moon-yeong
Henning Nöhren
Jang Min-hyeok
Christian Hedlund
Charlotte Hamlyn
Adam Fietz
Vladimir Tyagichev
Tuvalisa Rangström
Seok seunghun
Han Bok-hyun
Melker Duberg
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