Sosyal medyanın gerçekliğini göstermek için saniyeler için çekilen pozlarını yayınladı! Hayranlarını şaşırtmayı başardı

Vücut pozitifliği savunucusu ve yaşam koçu olan Josephine Livin, toksik güzellik ideallerinin kişilerin özgüvenlerini yerle bir ettiğini savunarak sosyal medya hesabından iç çamaşırlarıyla çekilen iki fotoğrafını yayınladı. Photoshop, filtre, doğu açı, ışık ve poz sayesinde kişilerin olduklarından daha farklı görünebileceklerini ispat etmek isteyen Livin “Daha fazlası var” notuyla yayınladığı gönderisi ile büyük beğeni topladı.

TAMAMEN FARKLI GÖRÜNÜYOR

Kopenhag’ta yaşayan 23 yaşındaki sosyal medya fenomenin 59 bin takipçisi bulunuyor. Fenomen isim sosyal medyada herkesin en kusursuz hallerini paylaşarak bambaşka bir dünya yarattığını ispat etmek için 30 saniye arayla çekilen iki fotoğrafını yayınladı.

Her ikisinde aynı beyaz iç çamaşırı takımını giyen fenomen, doğu ışık ve poz sayesinde kişilerin farklı görünebileceğini ispat etti. Livin gönderisine, “Yan aydınlatma ve poz, bütün her şeyi değiştiriyor. Bu iki resim arasında sadece 30 saniyelik bir fark var. Gerçeği vurguyla karıştırmayın” dedi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Livin’in gönderisine sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar geldi. Kendi bedenleriyle güçlendirilmiş hissetmelerine yardımcı olduğu için kullanıcıların teşekkür ettiği Livin, herkesin bedenlerinin kutsal olduğunu ve onları sevmeleri gerektiğini savundu. Sosyal medya kullanıcıları Livin’in gönderisine, “Yaptığınız işi çok seviyorum”, “Şeffaflığınızı ve kadınların kendi bedenlerinde güçlenmiş hissetmelerini sağlama çabanızı seviyorum” yorumlarını ekledi.



