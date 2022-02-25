Tıp fakültesini bırakıp OnlyFans modeli oldu! “Ailemi tamamen kaybettim”

Lauren Blake isimli OnlyFans modeli, sosyal medyada ünlenmek için tıp fakültesi kariyerini bıraktığını açıkladıktan sonra ailesini tepkisini anlattı. İntagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan fenomen isim dergilerde modellik yapmanın yanı sıra OnlyFans hesabından müstehcen pozlarını satıyor. Sosyal medyadan önce tıp fakültesinde okuduğunu dile getiren Blake, Inside podcastinde kariyerinin aile ilişkileri üzerinde yarattığı etkiyi büyük bir samimiyetle anlattı.

“BENİ ANLAMADILAR”

Doktor olmak için üniversite eğitimi aldığı sırada sosyal medya kariyerinin kendisine daha cazip geldiğini ifade eden Blake, “Doktor olmak istiyordum. Geceleri eğitim masraflarımı karşılamak için kulüplerde çalışıyordum. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler mekana geliyordu. Onlarla sohbet ettiğim sırada kariyerimi değiştirmek istediğimi anladım” dedi.

Sosyal medyada ünlenmeye başladıktan sonra tıp fakültesindeki eğitimine son verdiğini ifade eden Blake, “Bikinili fotoğraflarımı paylaşmak için tıp fakültesini bırakmam ailemi sinirlendirdi. Beni anlamadılar. Duruma kolay adapte olamadılar ve ailemi tamamen kaybettim” dedi. Ailesinin tepkisine rağmen verdiği karardan pişman olmadığını dile getiren Blake, akılcı davrandığını söyleyerek gelen eleştirilere kulak asmadığını belirtti.



