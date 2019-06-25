Kahramanmaraş'ta feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsünün ayağı koptu

Edinilen bilgiye göre, Kışla Caddesinde Koray V.’nin kullandığı otomobil ile ara sokaktan caddeye çıkan Bayram A. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AYAĞI KOPTU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil arasında sıkışan sürücü Bayram A.’nın sol ayağı bilek kısmından koptu. Motosikletin teknesinde bulunan Esengül A. ise çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak park halindeki otomobilin tavanına çarpıp asfalt zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan Bayram A.’nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kanamayı durdurmak için iple turnike yapan vatandaşlar, bir yandan da şoka giren eşine yardım etmeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servise ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



