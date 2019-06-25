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Kahramanmaraş'ta feci kaza kamerada! Motosiklet sürücüsünün ayağı koptu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Kışla Caddesinde Koray V.’nin kullandığı otomobil ile ara sokaktan caddeye çıkan Bayram A. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AYAĞI KOPTU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil arasında sıkışan sürücü Bayram A.’nın sol ayağı bilek kısmından koptu. Motosikletin teknesinde bulunan Esengül A. ise çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak park halindeki otomobilin tavanına çarpıp asfalt zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan Bayram A.’nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kanamayı durdurmak için iple turnike yapan vatandaşlar, bir yandan da şoka giren eşine yardım etmeye çalıştı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servise ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza motosiklet sürücüsü

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