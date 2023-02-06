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  4. Kahramanmaraş’taki depreme canlı yayında yakalandı! Masanın altına saklandı... “Aman Allahım!”

Kahramanmaraş’taki depreme canlı yayında yakalandı! Masanın altına saklandı... “Aman Allahım!”

06.02.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında canlı yayında olan Twitch yayıncısı Burak Şener korku dolu anları kamera karşısında yaşadı. Depremin büyük bir sesle başladığı anlarda Şener kendisini korumak için masanın altına saklanırken, “Aman Allahım! Arkadaşlar çok kötü... Bina yıkılacak” diyerek bağırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından olay anına dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremin ardından sosyal medyadan yapılan paylaşımlar herkesi korkuttu. Çevre illerde hissedilen deprem İsrail, Kıbrıs Lübnan ve Suriye’yi de etkiledi. Deprem sırasında sosyal medyada canlı yayın yapan bir Twitch yayıncısı zor anlar yaşadı.

“ARKADAŞLAR ÇOK KÖTÜ”

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Kendisini korumak için masanın altına saklanan Twitch yayıncısı sarsıntının sesiyle, “Arkadaşlar çok kötü! Aman Allahım... Binan yıkılacak” diyerek depremin geçmesini bekledi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce... Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! 3 gün önce...

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deprem

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