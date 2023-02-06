Kahramanmaraş’taki depreme canlı yayında yakalandı! Masanın altına saklandı... “Aman Allahım!”

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay, Gaziantep, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından olay anına dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremin ardından sosyal medyadan yapılan paylaşımlar herkesi korkuttu. Çevre illerde hissedilen deprem İsrail, Kıbrıs Lübnan ve Suriye’yi de etkiledi. Deprem sırasında sosyal medyada canlı yayın yapan bir Twitch yayıncısı zor anlar yaşadı.

“ARKADAŞLAR ÇOK KÖTÜ”

Kendisini korumak için masanın altına saklanan Twitch yayıncısı sarsıntının sesiyle, “Arkadaşlar çok kötü! Aman Allahım... Binan yıkılacak” diyerek depremin geçmesini bekledi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.