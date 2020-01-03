Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri başladı

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunu 3 Ocak'tan 12 Şubat'a kadar çok yoğun bir programla destansı bir bayram edasında kutlayacaklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

Kahramanmaraş Valiliği önünde bir araya gelen kent protokolü, ilk önce şehitlerin isimlerinin yer aldığı şehitler duvarının açılışını yaptı, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne kadar Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı öncülüğünde yürüyüş yaptı.

"Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yaptım. Türkiye'nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten ve en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı 12 Şubat'tır. Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışmış bir olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. En fazla katılımın olduğu, halkın bayramı dendiği zaman benim aklıma 12 Şubat bayramı geliyor. 12 Şubat denilince de Kahramanmaraş'ın bütün evlerinde ve sokaklarında halen yaşatılan o ruh gelmektedir. O ruhu çocuklarına aktarmak için yarış içindedirler. Emperyalistleri defetmiş o şerefli ataların bir müntesibi olmak, bir evladı olmanın gururunu yaşamak istiyor. Kahramanmaraş'a hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyorum."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Çanakkale ve oradaki kararlılığın devamı olarak Kurtuluş Savaşı esnasında Maraş'ın kendini kurtaran bir şehir olarak tarihe geçmesinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Maraş'ın kurtuluşunun bütün Anadolu'ya moral ve can suyu olduğunu ifade eden Güngör, şöyle devam etti: